Apple, M2 işlemcili 15 inç MacBook Air’i tanıttı

Apple sonunda bombayı patlattı. MacBook Air artık merakla beklenen 15 inçlik bir boyutta satışa çıktı. Bu modelin boyutu 15,3 inç ve Apple, yeni Retina ekranın 500 nit parlaklığa ve 1 milyar renge sahip olduğunu söylüyor.

Ekranın etrafındaki çerçeveler 5 mm inceliğinde ve bir çentik içine yerleştirilmiş 1080p kamera bulunuyor. Gelin yepyeni MacBook Air’e daha yakından bakalım.

Apple MacBook Air

15 inç Air, 11,5 mm inceliğinde ve yalnızca 1,496 kilo ağırlığında. Apple, yeni Macbook Air’i gece yarısı, yıldız ışığı, uzay grisi ve gümüş olmak üzere dört renkte sunacak.

15 inç MacBook Air, tıpkı 13 inç modelde olduğu gibi, 8 çekirdekli CPU (4 performans ve 4 verimli çekirdek), 10 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine ile bir M2 çip içeriyor. Dizüstü bilgisayar 8 GB birleşik bellekle geliyor ancak 24 GB’a kadar yapılandırılabiliyor. M2 çipi, 15 inçlik Air’in tek şarjla 18 saate kadar çalışmasına izin verecek.

Yeni 15 inç MacBook Air, ‘en hızlı Intel tabanlı MacBook Air’den’ 12 kat daha hızlı ve ‘Core i7 işlemcili en çok satan 15 inç dizüstü bilgisayardan’ iki kat daha hızlı.

MacBook Air 15 inç, iki adet USB-C Thunderbolt bağlantı noktasına, bir MagSafe şarj bağlantı noktasına ve bir 3,5 mm kulaklık girişine sahip. Dizüstü bilgisayarda 3 mikrofon ve 6 hoparlör bulunuyor.

M2 çipli 15 inç MacBook Air 36.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Sevkiyatlar önümüzdeki hafta başlayacak.