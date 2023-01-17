Apple M2 İşlemcili Yeni Mac Mini Modeli Satışa Çıktı!

Apple, şimdi Pro versiyonu de dahil olmak üzere M2 işlemci içerecek yeni bir Mac Mini’nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bu, Apple’ın daha önce yalnızca MacBook Air‘de kullanılanın Pro işlemcileri Mac Mini‘ye ilk kez getirdiği anlamına geliyor.

Basın açıklamasına göre, yeni Mac Mini’nin temel yapılandırması, iki USB-A bağlantı noktası ve iki Thunderbolt 4’ün yanı sıra bir HDMI bağlantı noktası, Gigabit Ethernet ve standart bir kulaklık girişi ile M2 çip, 8 GB RAM ve 256 GB depolama içeriyor.

(USB-C) bağlantı noktaları, önceki nesildeki Thunderbolt 3 bağlantı noktalarının yerini alan bir değişiklik oldu. Bu konfigürasyon 599 dolar olarak fiyatlandırılacak ve 24 Ocak’tan itibaren sipariş edilebilecek.

Daha fazla güce ihtiyaç duyanlar için Mac Mini, 16 GB RAM, 512 GB SSD depolama ve standart M2 modelinde zaten bulunan bağlantı noktalarının yanı sıra ek iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası içeren bir M2 Pro yapılandırmasıyla da sunulacak. Bu konfigürasyon, temel modelin fiyatının iki katından fazla olan 1.299 dolar olarak fiyatlandırılacak.

Apple’ın en güçlü çip serilerinden biri olan M2 Max çip, şu anda sadece MacBook Pro’da sunuluyor. Apple, Mac Mini’yi en son 2020’de revize etti, ancak 2021’in sonlarında M1 Pro ve M1 Pro Max piyasaya çıktığında özelliklerini güncellemedi. M2 çipi ilk olarak Haziran 2022’de MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro’da tanıtıldı ve daha sonra iPad Pro, ilk kez bir masaüstü cihaza geliyor.