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Apple M3 İşlemcilerini Tanıttı

Apple, Pazartesi gecesi düzenlediği etkinlikte yeni M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcilerini tanıtarak M1 çiplerine göre yüzde 80'e kadar daha hızlı performans sunuyor. Bu yeni işlemciler, GPU dinamik önbelleğe alma özelliği ile kaynak yönetimini optimize ederek daha tutarlı ve istikrarlı bir deneyim sunuyor.

Fatih Kuruçay

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Apple M3 İşlemcilerini Tanıttı

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Pazartesi gecesi etkinliği sırasında Apple, ilk M1 işlemcisine göre yüzde 80’e kadar hızlı performansa sahip M3, M3 Pro ve M3 Max’i duyurdu. Yeni yonga setleri, GPU dinamik önbelleğe alma konusunda sektörde ilkleri getirerek sistemin kaynakları en çok ihtiyaç duyulan zaman için ayırmasına olanak tanıyor. Bu yeni teknoloji, en yoğun kaynak gerektiren projelerde bile tutarlı ve istikrarlı bir deneyim sağlayacaktır.

Apple M3 İşlemcilerini Tanıttı

Apple M3 serisi M1 işlemcisine göre yüzde 80 hızlı

Yeni özellikler grubuna ayrıca, karmaşık sahneleri oluşturabilen gelişmiş geometri işlemeye olanak tanıyan ağ gölgeleme de dahildir. Bu ağ gölgeleme, özellikle Mac donanımında ilk kez ışın izlemenin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kullanıldığında, oyun teknolojisine büyük bir yatırım yapıldığına işaret ediyor.

Apple M3 İşlemcilerini Tanıttı

Işın izleme, gerçekçi aydınlatmaya olanak tanır ve yeni M3 serisiyle artık daha da hızlı gerçekleşen 3D görüntülemeyi tamamlar. Performans yükseltmesinin M1 çipinden yüzde 30 daha hızlı olması ve birinci nesil Apple çipiyle karşılaştırıldığında yüzde 50 daha hızlı verimliliğe sahip çekirdeklere sahip olması bekleniyor.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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