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Kısa bir zaman önce Macbook Air M3’ün tanıtımını sürpriz bir şekilde gerçekleştiren Apple’da odak noktası M4 çipi ve M3 Ultra’ya sahip Macbook modelleri olmuştu. M4 çipinin çıkış tarihi merakla beklenirken bu konuda yeni bir haber geldi. Buna göre M4 çipi ve yeni Macbook beklenenden önce gelebilir. Peki Apple M4 çipi ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

Apple M4 Çipi ve Yeni MacBook Beklenenden Önce Gelebilir

Henüz yeni tanıtılan Macbook Air M3’ün üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen M4 çipi çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Apple’ın M4 çipi üzerinde çalıştığı ve bu çipin piyasaya sürüleceği elbette belliydi ancak ne zaman çıkarılacağı bilinmiyordu. Şimdi ise Canalys analiz şirketinin açıkladığı verilere göre şirket, sürpriz bir şekilde M4’ü beklenenden daha erken piyasaya sürecek.

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Canalys’in paylaştığı verilere göre Apple M4 çipi 2025 yılının ilk aylarında tanıtılabilir. Başka bir ihtimalle ise tanıtım 2025’in bahar aylarına da kalabilir. Markanın 2020 yılında M1 çipi ile başlayan yükseltme döngüsünün devam etmesi halinde M4’ün tahmini tanıtım tarihi bu şekilde olacak fakat yine de bu tarihin biraz erken olduğunu belirtmekte yarar var.

M4 çipi söz konusu zaman dilimi içerisinde piyasaya çıkarsa, bu çipin Macbook Pro ve Macbook Air modellerinde kullanılması bekleniyor. Bunların yanı sıra yeni iMac modelleri de gücünü M4’ten alabilir. M serisinin 4. nesli olarak karşımıza çıkacak olan M4 yonga seti M3’ün daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Mimari iyileştirmelerin ve performans artışının olacağı düşünülen M4 çiplerine pek çok yapay zeka yeteneğinin de entegre edilmesi bekleniyor.

Apple M4 Ne Zaman Çıkacak?

Apple yeni çipi M4 çıkış zamanı düşünüldüğünde güçlü bir rekabet dönemi yaşayacağı söylenebilir. Çünkü 2024’ün son aylarında Qualcomm ilk bilgisayar işlemcisi olacak Snapdragon X Elite’i piyasaya çıkaracak. Qualcomm’un çip konusundaki başarısı düşünüldüğünde M4’ün sıkı bir rakibi olacağı söylenebilir. Snapdragon X Elite’in Microsoft Surface serisine güç vermesi beklenmekte.

Bunların yanı sıra elbette Intel ve AMD’nin de piyasanın güçlü aktörleri olduğu yadsınamaz. Bu iki marka yonga setlerinin ise Apple Silicon ile sıkı rekabete girmesi bekleniyor. Tüm bu çip şirketleri dizüstü bilgisayar alanında yüksek performans sunan yonga setleri geliştirmek ve sektördeki paylarını artırmak için özverili bir şekilde çalışıyor.