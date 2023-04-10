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Apple Mac’in En İyi Modeli İptal Edildi – İşte Nedeni!

Apple'ın üst düzey Reality XR kulaklığına odaklanması, diğer ürün serilerindeki ilerlemeyi engelleyebilir mi? Son gelen raporlar MacBook Pro kullanıcılarını yerleşik ekrandan daha düşük özelliklere sahip harici bir monitör beklentisi konusunda hüsrana uğrattı.

Ayşen Sıla

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MacBook Pro M2 (2023)

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Apple‘ın 27 inçlik mini LED ekranının 4.999 dolarlık Pro Display XDR‘nin yerini alması veya muhtemelen 1.600 dolarlık Studio Display ile birinci sınıf ekran arasındaki boşluğu kapatması bekleniyordu. Ne yazık ki, en sonr rapor bu modelin iptal edildiğini öne sürüyor.

Daha düşük maliyetli bir 27 inç Apple Pro Display XDR, mevcut 27 inç Apple ekranı, Apple ekranlarının genellikle aldığı övgüyü almadığı için popüler bir ürün olabilir. Studio Display’de 120 Hz ProMotion ve mini LED olmaması, MacBook Pro kullanıcılarını yerleşik ekrandan daha düşük özelliklere sahip harici bir monitör beklentisi konusunda hüsrana uğrattı.

2021’de Apple’ın mini LED ProMotion 12,9 inç iPad Pro‘su geldikten sonra daha düşük maliyetli bir mini LED ekran hakkında sızıntılar ve söylentiler dolaşmaya başladı. Apple’ın en büyük iPad Pro’su, çoğu MacBook ve Mac bilgisayardan daha iyi bir ekrana sahipti.

2021 sonbaharında 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri piyasaya sürüldüğünde, yeni bir Apple Pro ekrana olan talep her zamankinden daha fazlaydı. 2022 baharında Studio Display geldi, ancak üçüncü taraf çözümlere yönelmek zorunda kalan profesyonel Mac sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayamadı.

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Apple, tedarik zinciri sorunlarının üstesinden gelebileceğini kanıtladı. Pandemi sırasında çoğu üreticinin hissettiği sıkıntıyı en aza indirdi. Bazı nedenlerden dolayı, Pro Display XDR güncellemesi bir öncelik olmadı. 2022’nin sonlarında, 2023’ün başlarında yeni bir Apple mini LED ekranın geleceğine dair söylentiler devam etti, ancak bunu bu yıl görmemiz pek olası görünmüyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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