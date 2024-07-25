Apple Maps, Windows ve Linux’a Geldi!

Apple, genellikle yüceltici yazılımlarını kendi Apple cihazlarıyla sınırlı tutan bir şirkettir. Ancak, Apple Music Android ve Windows üzerinde mevcuttu ve her iki platform için istemcisi oldukça şık bir tasarıma sahip. Apple’ın video görüşme uygulaması FaceTime, geçmişte sadece Apple cihazları için özgündü.

Ancak iOS 15’in tanıtımı ile Apple, Android kullanıcılarıyla da görüşme yapılabilmesine izin verdi. Uzun bir bekleyişten sonra, Apple Haritalar artık Apple dışı cihazlarda da kullanılabilir durumda. Apple Haritalar Beta sürümü herkes için platform bağımsız olarak yayımlandı, şu an için bir web sitesi olarak sunuluyor.

Artık Windows veya Linux işletim sistemine sahip bir bilgisayarda Apple Haritalarını kullanabilirsiniz. Windows veya Linux’i belirtiyoruz çünkü Apple Haritalar henüz Android için aktif değil. Aslında, Apple Windows veya Linux için bir istemci yayınlamadı. Apple Haritalar’a Beta web sitesi üzerinden erişebilirsiniz. Android cihazda da denedik ancak maalesef Apple Haritalar’ı sadece masaüstü web tarayıcıları için kullanılabilecek şekilde ayarlamış.

Yeni yayımlanan web sitesi, Apple cihazlarda olduğu gibi sorunsuz çalışmıyor ancak denemeye değer. Siz de merak ediyorsanız Apple Haritalar Beta’ya göz atabilirsiniz.