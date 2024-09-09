Apple, geçtiğimiz yıl Vision Pro AR / VR gözlüğünü tanıttı ve önce Amerika pazarında 2024 yılında ise farklı pazarlarda satışa çıkardı. Şimdi ise daha farklı bir gözlükle geliyor. Apple, Meta Ray Ban akıllı gözlüğüne rakip tasarlıyor. Bu yeni cihazı ile gözlük alanında farklı bir stratejiye yönelen Apple’ın yeni ürünü hakkındaki duyumlar içeriğimizde…

Apple, Meta Ray Ban Akıllı Gözlüğüne Rakip Tasarlıyor

Yeni nesil teknolojileri ile piyasada her zaman fark yaratan Apple, geçtiğimiz yıl karma gerçeklik başlığı Vision Pro ile gündeme geldi. Apple Vision Pro, her ne zaman son teknolojik bir cihaz olsa da beklenen ilgiyi görmedi. Bunun temel sebebi oldukça yüksek olan fiyatı.

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Üst seviye bir cihaz olan Apple AR – VR başlığı fiyat dezavantajının yanı sıra kolay bir kullanım da sunmuyor. Büyük bir yapıya sahip olan başlığın batarya süresinin yetersiz oluşu ve ergonomik bir yapıda olmaması da satış rakamları istenildiği gibi gerçekleşmemesini sağladı. Şimdi ise Apple gözlük konusunda bir strateji değişikliği yaptı ve farklı bir tasarımla gelmeye hazırlanıyor.

Apple hali hazırda günlük kullanıma daha uygun, AR – VR özellikleri bulunmayan ve “daha uygun fiyatlı” bir gözlük üzerinde çalışıyor. Bu özelliklere sahip bir gözlük ile Meta’ya rakip olmayı hedefliyor. Konu hakkındaki bilgiler Mark Gurman’dan (Bloomberg yazarı) geldi. Gurman, Power On köşesinde markanın yeni stratejileri hakkında detaylara yer verdi. Bilindiği üzere Gurman Apple’a yakın kaynakları ile tanınmakta.

AR – VR Özelliği Bulunmayacak

Mark Gurman’ın bahsettiği üzere Apple Meta Ray – Ban gözlüklerine rakip olacak bir gözlük üzerinde çalışmakta. Bu gözlükte AR ve VR desteği bulunmayacak. OLED ekran ve üst seviye sensör sistemleri de cihazda yer almayacak. Bu özellikler de cihazın Vision Pro’ya göre oldukça uygun fiyatlı olacağı anlamına geliyor.

Meta Ray-Ban akıllı gözlüğü AR – VR özelliği bulunmayan, yapay zeka teknolojisi barındıran bir giyilebilir teknoloji ürünü. Meta akıllı gözlükte, AI destekli asistan, hoparlör, kamera, müzik dinleme, arama yapabilme gibi niteliklere sahip. Bu özellikleri ile cihaz yaklaşık 300 dolar gibi bir fiyata sahip. Apple da aşağı yukarı bu özelliklere sahip bir akıllı gözlük ile sıkı bir rekabet gelmeyi planlıyor. Mark Gurman’ın, Apple’ın yeni hedefleri konusundaki açıklamaları bunlardan ibaret. Ancak Gurman ilerleyen yıllarda bu tarz yeni nesil giyilebilir teknoloji cihazların daha da yaygınlaşacağını belirtmekte.

Meta’nın Ray-Ban akıllı gözlüğüne benzer ancak daha üstün özelliklere sahip bir gözlük de Qualcomm, Google ve Samsung tarafından tasarlanmakta. Bu 3 devin planı da AR VR özelliği bulunan ancak ergonomik bir tasarıma sahip, daha çok kullanıcının erişebileceği fiyatlı bir akıllı gözlük üretmek. Gurman’ın da belirttiği gibi giyilebilir teknoloji pazarı ivme kazanarak büyümeye devam edecek gibi görünüyor.