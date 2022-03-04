Apple, Mini Led Ekranlara Önem Veriyor

Apple, yeni Mini LED ekran siparişlerine yönelik talebi karşılamaya yardımcı olmak için tedarik zincirine ek üreticiler ekledi. Bu yeni paneller, şirketin bu yıl içinde piyasaya çıkacak olan yeni cihaz serisi için olduğunu söyleyelim.

Apple, bazı ürünlerinde Mini LED paneller kullanmaya başladı. Buna Pro Display XDR; 12.9 inç iPad Pro ve en üst seviye MacBook Pro da dahil. Şirketin; 2022’de piyasaya çıkacak olan gelecekteki ürünleri için Mini LED kullanımını daha da genişletmesini bekliyoruz. Bu yeni cihazlar arasında 11 inç iPad Pro; 27 inç iMac Pro da var.

Şu anda, Tayvanlı tedarikçi Epistar iPhone üreticisinin ana Mini LED işlemcilerini tedarik ediyor. Ancak Apple, bu görüntüleme teknolojisini kullanan cihazların sayısını artırdığından; ek tedarikçiler getirmeye çalıştı.

Kaynağımıza göre haberler, konuya yakın sektör kaynaklarından geliyor. Yeni tedarikçiler Apple cihazlarının fiyatlarını önemli ölçüde düşürecek. Çünkü birkaçı Çinli ve tedarik konusunda önemli bir başarıya sahip.