Ana SayfaTeknoloji HaberleriApple, Mini Led Ekranlara Önem Veriyor

Apple, Mini Led Ekranlara Önem Veriyor

Şirketin; 2022'de piyasaya çıkacak olan gelecekteki ürünleri için Mini LED kullanımını daha da genişletmesini bekliyoruz. Bu yeni cihazlar arasında 11 inç iPad Pro; 27 inç iMac Pro da var. Yeni tedarikçiler Apple cihazlarının fiyatlarını önemli ölçüde düşürecek. Çünkü birkaçı Çinli ve tedarik konusunda önemli bir başarıya sahip.

Ayşen Sıla

-

0
Mini-LED

Apple, yeni Mini LED ekran siparişlerine yönelik talebi karşılamaya yardımcı olmak için tedarik zincirine ek üreticiler ekledi. Bu yeni paneller, şirketin bu yıl içinde piyasaya çıkacak olan yeni cihaz serisi için olduğunu söyleyelim.

Apple, bazı ürünlerinde Mini LED paneller kullanmaya başladı. Buna Pro Display XDR; 12.9 inç iPad Pro ve en üst seviye MacBook Pro da dahil. Şirketin; 2022’de piyasaya çıkacak olan gelecekteki ürünleri için Mini LED kullanımını daha da genişletmesini bekliyoruz. Bu yeni cihazlar arasında 11 inç iPad Pro; 27 inç iMac Pro da var.

Şu anda, Tayvanlı tedarikçi Epistar iPhone üreticisinin ana Mini LED işlemcilerini tedarik ediyor. Ancak Apple, bu görüntüleme teknolojisini kullanan cihazların sayısını artırdığından; ek tedarikçiler getirmeye çalıştı.

macbook-pro-2021

Kaynağımıza göre haberler, konuya yakın sektör kaynaklarından geliyor. Yeni tedarikçiler Apple cihazlarının fiyatlarını önemli ölçüde düşürecek. Çünkü birkaçı Çinli ve tedarik konusunda önemli bir başarıya sahip.

-- Reklam --
Önceki İçerikMarvel’in Eski Netflix Şovları Bu Ay Disney Plus’a Taşınıyor
Sonraki İçerikNetflix’in İnteraktif Bilgi Yarışması Trivia Quest’in Fragmanı Çıktı

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz