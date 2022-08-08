Apple Mixed Reality Kulaklık, 2000 Dolar Fiyatla Gelecek

Apple’ın ilk karma gerçeklik kulaklığını piyasaya sürmesiyle ilgili bir dizi raporu zaten ele aldık. Ve şimdi, bu ürünle ilgili son bilgiler, yeni AR/VR kulaklığının gelecek yılın başında piyasaya çıkacağını, ancak çok pahalı olacağını ortaya koydu.

Haber, bilinen analist Ming-Chi Kuo’dan geldi. Kuo, yeni bir tweet’te “iPhone’dan sonraki devrim niteliğindeki tüketici elektroniği ürününü” gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığını iddia etti.

Karma gerçeklik kulaklığı görünüşe göre hem Artırılmış Gerçeklik hem de Sanal Gerçeklik işlevselliği sunacak. Ama ne yazık ki, aynı zamanda oldukça pahalı olacak. Söylentiye göre, 2.000 ila 2.500 ABD Doları arasında yüksek bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.

Ayrıca analist, karma gerçeklik kulaklığının Ocak 2023 gibi erken bir tarihte piyasaya sürülebileceğini de sözlerine ekledi. Bu kulaklığın duyurusu, Kuo’ya göre üç hususa da odaklanacak.

Bu, uygulamaları, yazılım/hizmet/geliştirme ekosistemini içeriyor ve donanım özellikleriyle bitiyor. İlginç bir şekilde, karma gerçeklik cihazı, markanın üzerinde çalıştığı tek kulaklık değil, çünkü Apple’ın AR’ye özel bir kulaklık da piyasaya süreceğini iddia ediyor.