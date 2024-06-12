Apple Muadili Blackmagic Kamera, Bugün Görücüye Çıktı!

Blackmagic Design, Apple’ın Vision Pro kulaklığı ile rekabet etmek ve uzaysal video içeriğini yakalamak üzere özel olarak tasarlanan Blackmagic URSA Cine Immersive kamerayı tanıttı. Bu kamera, sanal gerçeklik deneyimleri için sinematik yakalamanın sınırlarını zorluyor.

URSA Cine Immersive kamera, çift 8K sensörlü özel bir stereoskopik 3D lens sistemine sahip. Bu güçlü kurulum, uzamsal ses desteğiyle 180 derecelik bir görüş alanı yakalamaya olanak tanıyarak izleyicileri sahnenin içine tamamen kaptırıyor.

Her göz, olağanüstü ayrıntı ve netlik sağlayan 8.160 x 7.200 çözünürlüğü deneyimliyor. 16 duraklı dinamik aralık, zorlu aydınlatma koşullarında bile her karede doğru renk üretimini garanti ediyor. Sürükleyici deneyimi daha da geliştirmek için kamera, saniyede 90 karelik pürüzsüz stereoskopik 3D içerik çekebiliyor.

URSA Cine Immersive, sağlam bir magnezyum alaşımlı kasadan ve hafif ancak dayanıklı karbon fiber polikarbonat kompozit kaplamadan yapılmış. Çift 5 inç HDR dokunmatik ekran, sezgisel kamera kontrolleri ve izleme olanağı sağlarken, harici renkli durum LCD ekranı temel çekim bilgilerini görüntülüyor.

Video çıkışı için 12G-SDI çıkışı, yüksek hızlı ağ iletişimi için 10G Ethernet, harici depolama için USB-C ve profesyonel ses kaydı için XLR ses bağlantı noktaları gibi kapsamlı bağlantı seçenekleri mevcut. 8 pinli Lemo konektörü güvenilir güç dağıtımı sağlıyor.

Dahili 8 TB Blackmagic Media Modülü, Blackmagic RAW formatında yaklaşık iki saatlik 8K stereoskopik videonun kaydedilmesi için geniş bir depolama alanı sunuyor. Ek olarak kamera, işbirliğine dayalı iş akışları için mükemmel olan 10G Ethernet bağlantısı aracılığıyla kesintisiz medya yükleme ve senkronizasyona olanak tanıyan Cloud Store’u destekliyor.

URSA Cine Immersive kamerayı tamamlamak üzere Blackmagic Design, DaVinci Resolve düzenleme yazılımına yönelik bir güncelleme yayınlıyor. Bu güncelleme, editörlerin hem 2D monitörlerde hem de Apple Vision Pro kulaklığın kendisinde en iyi görüntülemeyi sağlamak için kliplerin kaydırma, eğme ve döndürme işlemlerini ayarlamasına olanak tanıyan yeni bir sürükleyici video görüntüleyici sunuyor.