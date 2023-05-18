Apple mühendisi teknoloji hırsızlığıyla suçlandı!

Çin uyruklu ve eski Apple Mühendisi Weibao Wang, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından suçlandı. Altı suçlama, öncelikle hırsızlık ve otonom araba teknolojisinin çalınmasına teşebbüsle başlıyor. Bu, yıllardır Çin-Amerikan ilişkilerini zayıflatmaya devam eden bir başka olay oldu.

ABD’li savcılar, Wang’ın Çinli bir şirket için Apple’ın otonom teknolojisine ilişkin hazineler dolusu kaynak kodu çaldığını iddia ediyor. Şüphelinin, kolluk kuvvetleri tarafından evinin arandığı gün ABD’den kaçtığı bildirildi.

DOJ iddianamesine göre, eski Apple yazılım mühendisi 2016 ile 2018 yılları arasında Apple’da çalıştı. Apple’ın Ek Açıklama Ekibinde görev aldı ve o sırada Apple’ın 135.000 çalışanının yaklaşık %2’sinin erişebildiği veritabanlarına geniş erişim hakkı verildi.

Wang davası, Apple’ın otonom teknolojisinin Çin çıkarları için çalınmasıyla ilgili üçüncü vaka. Apple’ın tüm özerklik kaynak kodunu, izleme sistemlerini, özerk sistemler için davranış planlamasını ve özerk sistemi destekleyen donanım açıklamalarını çalmak veya çalmaya teşebbüs etmekle suçlanıyor.

Hâlâ Apple ile çalışırken Wang, henüz adı açıklanmayan Çinli şirketin ABD merkezli yan kuruluşunda bir işi kabul etti. Şirket, otonom sürüş teknolojisi geliştiriyordu ve Wang, şirkete büyük miktarlarda hassas Apple teknolojisini ve kaynak kodunu sızdırmaya başladı. DOJ iddianamesi, aynı zamanda Apple çalışanlarının yalnızca yaklaşık %4’ünün projeden haberdar olduğunu da belirtti.

27 Haziran 2018’de Wang’ın Kaliforniya’daki evinin aranması, büyük miktarda çalıntı, gizli ve tescilli veri ortaya çıkardı. Daha sonra, bunu yapmayacağına dair sözler vermesine rağmen ABD’den kaçtı. San Francisco Uluslararası Havaalanından Guangzhou, Çin’e giden bir uçağa bindiği doğrulandı. İade edilir ve hüküm giyerse, Wang her bir suçlama için 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.