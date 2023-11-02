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Apple Music Ses Planı Durduruldu

Apple, sesli komutlarla Apple Music kataloğuna erişim sağlayan aylık 5 ABD Doları tutarındaki Ses Planı'nı durdurdu. Bu planın, kullanıcılar için sınırlı kullanıcı deneyimi sunması nedeniyle kaldırıldığı belirtildi.

Fatih Kuruçay

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Apple Music Ses Planı Durduruldu

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Apple, Siri’nin platformun kataloğuna sesli komutla erişmesini sağlamak için tasarlanan Apple Music için aylık 5 ABD Doları tutarındaki Ses Planı’nı, muhtemelen sınırlı kullanıcı etkileşimi nedeniyle durdurdu. Apple, Ekim 2021’de Ses Planı’nı tanıttı. Bu, kullanıcıların Siri sesli komutlarını kullanarak platformun kataloğuna erişimine olanak sağlamak için tasarlanmış, aylık 5 ABD doları tutarında bir abonelikti. Ancak Çarşamba gününden itibaren Apple, MacMagazine’in de belirttiği gibi bu seçeneği Apple Music abonelik sayfasından kaldırdı.

Apple Music Ses Planı Durduruldu

Apple Siri destekli ses planını durdurma kararı aldı

Apple, Apple Music Voice’ta neler olduğunu açıklamak için bir destek sayfası oluşturdu. Mevcut kullanıcılar, mevcut abonelikleri sona erene kadar erişime sahip oluyor, ardından yeni bir Apple Music planına sahip olmaları gerekiyor. Apple Music Ses Planı, kullanıcıların yalnızca sesli komutları kullanarak şarkıları, çalma listelerini, albümleri ve Apple Music’teki diğer içerikleri dinlemesine olanak tanıdı. Ancak hizmet eleştirildi ve Uzamsal Sesi, kayıpsız kaliteyi, çevrimdışı kullanım için şarkı indirmeyi ya da şarkı sözlerini görüntülemeyi desteklemiyordu.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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