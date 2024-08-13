Display Supply Chain Consultants araştırma şirketi 2024’ün ikinci çeyreğine ilişkin tablet satışı verilerini açıkladı. Buna göre Apple OLED ekranlı tablet pazarının lideri oldu. Apple’ın M4 iPad Pro tablet modelleri büyük satış rakamlarına ulaştı. İşte 2024 2. çeyrek tablet piyasası verileri…

Apple OLED Ekranlı Tablet Pazarının Lideri Oldu!

Apple M4 çipine sahip güçlü iPad Pro modellerini geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürdü. Güçlü performansı ile öne çıkan tablet modelleri OLED panelleri sayesinde muhteşem bir görüntü kalitesi sunuyor. Apple yeni tabletleri, ekran büyüklüğü bakımından iki farklı opsiyon ile piyasaya sunuldu; 11 inç ve 13 inç.

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Son dönemde tablet satışlarında gerileme yaşayan Apple söz konusu tabletleri ile bu düşüşe bir son vererek OLED ekranlı tablet piyasasının lideri konumuna geçti. Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından yayınlanan 2024 2. çeyrek raporunda yer aldığı üzere Apple’ın bu iki tableti muhteşem bir satış rakamına ulaşmış durumda. Söz konusu dönemde Apple OLED tablet pazarının yüzde 72’lik kısmını ele geçirdi.

Pazarda Apple OLED ekranlı tabletleri yüzde 72 pay alırken, Huawei yüzde 13’lük pay ile ikinci sıraya, Samsung ise yüzde 9’luk pay ile üçüncü sıraya yerleşti. Apple yüzde 72’lik oranda satış rakamını yakalarken Samsung’un yüzde 9 seviyesinde kalması piyasayı şaşırttı.

Sevkiyat Rakamları Yıllık Bazda Yüzde 356 Arttı

Display Supply Chain Consultants şirketinin açıkladığı verilere göre 2024 ikinci çeyreğinde OLED tablet sevkiyat rakamı 4,11 milyon adet seviyesine çıktı. Bu rakam OLED ekranlı tablet alanında bir rekor ve sevkiyat rakamında yaşanan yıllık artış ise yüzde 356 seviyesinde. Görüldüğü üzere OLED tablet pazarında muhteşem bir artış söz konusu.

Sevkiyat rakamlarına bakıldığında 13 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan iPad Pro’nun, 11 inç büyüklüğündeki tablete nazaran ufak da olsa bir üstünlüğü bulunmakta ancak 2024 ikinci 3 aylık döneminde payları yüzde 36’şar oldu. En çok sevkiyat rakamına ulaşan 3. OLED panel tablet yüzde 5’lik pay ile 13,2 inçlik Huawei Mate Pad Pro oldu. Tedarikçi kısmına baktığımızda ise OLED panel tedariki alanında Samsung ve LG yüzde 41’lik pay elde ettiler.

2024 3. çeyrek rakamlarına ilişkin birtakım tahminlerde bulunan Display Supply Chain Consultants, üçüncü 3 aylık dönemde satış rakamlarında yaklaşık yüzde 5’lik bir düşüş olabileceğini ve bununla birlikte yıllık bazda ise yaklaşık yüzde 170’lik bir artışla 4 milyona yakın satış gerçekleşebileceğini belirtmiş durumda.