Apple Pride Edition Kordonu Bugün Satışa Çıktı!

Bu yılın Ocak ayının başlarında Apple, Black tarih ayını kutlamak için Black Unity duvar kağıdını ve Black Unity Sport Loop for Watch serisini duyurdu. Şimdi ise şirket, bu yıl için yeni bir saat yüzü ve iOS duvar kağıdını tanıtmanın yanı sıra Pride Edition kordonunu piyasaya sürdü. Şirket, küresel olarak LGBTQ+ toplulukları için eşitliği koruma ve ilerletme hareketini kutlamak istiyor.

Yeni Pride Edition spor bandının tasarımı, orijinal gurur bayrağı gökkuşağı renklerini ve diğer beş rengi içeriyor. Apple, siyah ve kahverenginin, HIV/AIDS’ten ölen veya HIV/AIDS ile yaşayanlarla birlikte Siyahi ve Latin toplulukları simgelediğini söylüyor. Açık mavi, pembe ve beyaz, transgender ve ikili olmayan bireyleri temsil ediyor.

Apple, Pride Edition spor grubunun yanı sıra, LGBTQ+ topluluğunu onurlandırmak için bir Pride Celebration saat yüzü ve iOS duvar kağıdı da yayınladı. Apple, saatteki şekillerin ve iPhone’daki duvar kağıdının, kullanıcı cihazlarıyla etkileşime geçtiğinde dinamik olarak hareket ettiğini söylüyor. Bunlar önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak ve Apple Watch ve iPhone’larda sırasıyla watchOS 9.5 ve iOS 16.5 gerektirecek.

Apple Watch Pride Edition Spor kordon, 41 mm ve 45 mm seçenekleriyle sunuluyor. Apple Watch Serisi 3 ve sonraki sürümleriyle uyumlu. 23 ve 24 Mayıs’tan itibaren markanın resmi web sitesinden ve perakende mağazalarından satın alınabiliyor.