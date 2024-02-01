Apple Qualcomm Patent Anlaşmasını 2027’ye Kadar Uzattı

Qualcomm kazanç çağrısı sırasında yapılan açıklamada, Apple’ın 5G modem patent lisans sözleşmesini Mart 2027’ye kadar uzattığı ortaya çıktı. Apple ve Qualcomm bir süre daha gergin bir ilişki içinde kalacak. Apple yapımı bir modemin şirket içinde geliştirilmesinde sorunlar yaşanmaya devam ediyor ve bu durum Apple’ın Qualcomm ile olan anlaşmasını genişletmesine yol açıyor.

Qualcomm Apple’ın lisans anlaşmasından bahsetti

Ben Bajarin’in X hakkındaki gönderisine göre Qualcomm, kazanç açıklaması sırasında Apple’ın lisans anlaşmasından bahsetti. Apple, küresel patent lisans sözleşmesini iki yıl daha uzattı. Önceki raporlar, Apple’ın Snapdragon 5G Modem-RF Sistemleri için 2026 yılına kadar sözleşmeleri olduğunu öne sürüyordu. Yeni uzatma, bu sözleşmeyi Mart 2027’ye kadar uzatıyor.

Apple, şirket içi modem geliştirmeye başlamak amacıyla 2019’da Intel’in modem patentlerini 1 milyar dolara satın aldı. O zamandan beri Apple’ın modemiyle ilgili sorun raporları düzenli olarak ortaya çıkıyor ve bu da Apple’ın Qualcomm’un en az üç yıl gerisinde olduğunu gösteriyor. Apple’ın iPhone 15 serisi Qualcomm’un 5G modemini kullanıyor. Bu son anlaşmayla birlikte Apple’ın iPhone 19’a kadar hazır bir şirket içi modemi olmayacak gibi görünüyor.