Apple Rekorlara Doymuyor – Bu Kez Xiaomi İkinci!

Yeni bir rapor, Apple’ın bu yılın ikinci çeyreğinde rekor sevkiyatlar gördüğünü ortaya koydu. Haber, küresel akıllı telefon pazarının her çeyrekte hafif bir düşüş görmesiyle geldi.

Bir Coutnerpoint Research raporuna göre, pazar son çeyreğe göre yüzde 7’lik bir düşüş gördü, ancak 2020’ye göre yıllık yüzde 19’luk bir büyüme kaydetti. Düşüş, satıcıların şu anda karşı karşıya olduğu süregelen bileşen kıtlığından kaynaklanıyor olsa da, yıllık büyüme geçen yılki Coronavirus salgınından bu yana tüketici talebi arttıkça geldi. Bu çeyrekte, Cupertino merkezli dev üçüncü sıraya düşmesine rağmen, Xiaomi dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon markası olmayı başardı.

Bununla birlikte marka, öncelikle iPhone 12 serisine yönelik istikrarlı talep ve arz nedeniyle, rekor ikinci çeyrek gönderileri kaydetmeyi başardı. Bu arada Samsung, Oppo ve Vivo, ilk 5 akıllı telefon satıcısı listesindeki sıralamalarını korurken, yine de en üst sırada yer aldı.

Araştırma Analisti Aman Chaudhary, “Küresel akıllı telefon toptan sevkiyat gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 96 milyar doları geride bıraktı, ancak sırasıyla yüzde 16 düştü. Bu, endüstrinin tedarik kısıtlamalarıyla karşı karşıya olduğu bir zamanda geliyor. Apple, iPhone 12 Serisine ve ardından Samsung, Oppo, Xiaomi ve Vivo’ya yönelik devam eden talep nedeniyle yüzde 41’lik rekor bir ikinci çeyrek gelir payı elde etti.” dedi.

Özellikle, Apple’ın sevkiyatları çeyreğe göre yüzde 18 düştü, ancak yıllık yüzde 30’luk önemli bir artışla 2021’in ikinci çeyreğinde 48,9 milyon adede ulaştı. Diğer bazı markaların aksine, iPhone üreticisi devam eden yarı iletken kıtlığından ciddi şekilde etkilenmedi. Şirketin geliri de geçen yılın aynı döneminde yüzde 52 gibi oldukça büyük bir artış gösterdi.