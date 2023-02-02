Apple, sanal klavyeleri daha az rahatsız edici hale getirmenin bir yolunu buldu

Apple’ın sanal, dokunmatik ekranlı bir klavyeye sahip bir MacBook üzerinde çalıştığına dair söylentiler yayılmıştı. Ancak bu, muhtemelen üreteceği rahatsız edici yazma deneyimi nedeniyle genellikle korkunç bir fikir gibi göründü. Apple’ın bu deneyimi nasıl daha iyi hale getireceğine dair bir fikri var – ama bu oldukça tuhaf.

Yakın zamanda Apple’a verilen bir patent, parmaklarınıza takılan küçük, yüzük benzeri bir aygıtın, bir yüzeye dokunduğunuzda çeşitli hisler yaratmak için parmaklarınızı nasıl sıkıştırabileceğini ve kaydırabileceğini anlatıyor. Başka bir deyişle bu patent, parmaklarınızı sürekli olarak bir cam parçasına vurmayı daha az yorucu ve daha keyifli hale getiriyor.

Apple’ın bunu başarma şekli, bir hayli garip. Patentte Apple, kullanıcıların parmak uçlarına küçük bir cihaz takacaklarını açıklıyor. Bu cihaz, yazma yüzeyine yaklaştıkça parmaklarınızı sıkıştırabilecek aktüatörler içeriyor.

Bu, Apple’ın sanal klavyeleri yazmak için daha iyi hale getirmenin yollarını bulmaya çalıştığını gösteriyor. Şirketin diğer sıra dışı fikirleri arasında, yükseltilmiş veya alçaltılmış bölümler oluşturmak için kendini deforme edebilen ve aslında daha önce hiç olmayan sığ fiziksel tuşlar yaratan bir cam klavye var.

Bunun yanı sıra, Apple’ın çok gizli Reality Pro karma gerçeklik kulaklığının parmaklarınıza takılacak benzer yüzük benzeri cihazları içerdiği söyleniyor, bu nedenle gelecekte bu patentin gerçek halini Apple deneyimiyle görebiliriz.