Apple Sonunda MacOS’u iPad’e Getiriyor

Apple, iPad’i her zaman bir dizüstü bilgisayar alternatifi olarak pazarladı; çünkü çoğu iPad her zaman “bir sonraki bilgisayarınız bir bilgisayar değil” sloganına sahipti. Bununla birlikte, en yeni iPad’ler Apple’ın en parlak Apple M1 işlemcisine sahip olsa bile; birçok kullanıcı dizüstü bilgisayarla ilgili ihtiyaçları için günlük sürücü olarak Macbook’u tercih ediyor, çünkü önemli bir fark var. Macbook’lar macOS’ta ve iPad’ler iPadOS ile çalışıyor.

Bununla birlikte, son haberler Apple’ın şu anda macOS deneyimini gelecekteki iPad’lerine getirmeyi araştırdığını gösteriyor. Ekibin ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi veritabanında Apple’ın yakın zamanda macOS benzeri bir deneyim üzerinde çalışan; bir dizüstü bilgisayar patenti aldığını gösteriyor.

Form faktörü ile başlayalım, patentte gösterilen iPad; bir tabletin özel bir bağlantı mekanizması aracılığıyla klavyeye sorunsuz bir şekilde monte edilmesini sağlayan menteşeli bir klavye aksesuarına (Magic Keyboard’a benzemez) sahip. Klavye ayrıca bir dizüstü bilgisayarda bulacağınız şeye benzer şekilde; iPad ekranını dış koşullardan koruyan bir kılıf olarak da çalışıyor.

Sıradaki yazılım deneyimi; patent çizimlerine göre iPad, klavye ile kullanıcı deneyimini yükseltmek için macOS benzeri bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Patent, klavyeye monte olduğunda macOS benzeri kullanıcı arayüzünün mevcut olduğu ve klavyeye monte olmadığında geleneksel mevcut; iPadOS kullanıcı arayüzünü kullandığını gösteriyor.

Patentin ortaya çıkardığı bir diğer ek detay da; Apple Pencil’ın artık iPad’i klavyeye bağlayan menteşenin içine yerleştirilebileceği. USB-C gibi bağlantı noktası bağlantı arabirimi de menteşeye takılacak. Umarız bu patenti gelecekte gerçek olarak görebiliriz.