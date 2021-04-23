Apple, Tansiyon Ölçebilen Bir Cihaz Patentledi!

Apple, nötr ağları ve sismokardiyogram verilerini kullanarak kan basıncını izleyebilecek yeni bir biyometrik teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu, tansiyon aleti ihtiyacını ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

Yakın tarihli bir patente göre Cupertino merkezli marka, Apple Watch ile eşleştirilebilecek bir giyilebilir cihaz üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, gelecekte herhangi bir ek çevre birimine ihtiyaç duymadan kullanıcının kan basıncını izleme kapasitesine sahip olabilir.

“Kelepçesiz kan basıncı tahmini için yorumlanabilir sinir ağları” başlıklı patent başvurusunda şirket, sismokardiyogram verilerini kullanarak kan basıncını tahmin etmek için nötr ağların kullanımını açıklıyor.

Bu cihaz, kalp atış hızını izlemek için elektrik sinyalleri kullanan elektrokardiyogram kullanmak yerine kalp atışının ürettiği mikro titreşimleri ölçen bir sismokardiyogram kullanıyor.

Küçük olan sismokardiyogram cihazları halihazırda mevcut olsa da, bu “giyilebilir cihazlar” genellikle kalp içindeki veya yakınındaki küçük titreşimleri ölçmek için kullanıcının sternumunun üzerine yerleştiriliyor. Bu nedenle, iPhone üreticisinin bu yeni teknolojiyi nasıl uygulamayı hedefliyor, bilmiyoruz.

Şirketin patenti, sistemin tek tek nötr bir ağ kullanarak çalışacağını da belirtiyor. Bu sinir ağı, kaydedilen verilere dayanarak kan basıncını tahmin edebilecek. Bunun şu anda sadece bir patent olduğunun altını çizelim. Gelecekte böyle bir cihaz görmeyi sahiden isteriz.