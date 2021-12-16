Apple, Türkiye’de Kulaklık ve Saat Pazarına Hükmediyor

Apple, 2021’in üçüncü çeyreğinde Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’dan oluşan META bölgelerinde kulaklık ve akıllı saat kategorilerinde; tedarik zinciri kısıtlamalarına meydan okuyarak pazar büyümesine öncülük etti. Şirketi, sevkiyatlarda ikinci sırada yer alan Samsung izliyor.

Etkileyici rakamlar, pazarın hala küresel yarı iletken kıtlığı ile mücadele ettiği bir zamanda ortaya çıkıyor. Bu, arzın azalması birçok satıcı tarafından uygulanan fiyat artışlarına yol açtığından; kıtlıkların bir etkisi olmadığı anlamına gelmiyor.

IDC’de araştırma müdürü Zeynep Kılıç, “Tüketiciler elden çıkardıkları gelirin daha fazlasını; cep telefonlarına bağlı daha uyumlu cihazlara harcama eğilimindeler” diyor. “Salgın ve karantinalar, sağlık ve fitness yetenekleri için giyilebilir cihazlara olan talebi artırdı. Ve bu, Fitness+ uygulamalarıyla Apple gibi bazı satıcıları bu alana yatırım yapmaya teşvik etti.”

Bu cihazların %45,9’unu oluşturan TWS ve kulak üstü ses cihazları, 2021’in üçüncü çeyreğinde sevkiyatların en büyük payını aldı. Kategorideki YY sevkiyatlar, çeyrek boyunca adet bazında %34,4, değer olarak %22,6 arttı. Apple, toplam pazar birimlerinin üçte biri ile satışlara öncülük etti. Evden çalışma eğilimi, ANC desteğiyle giyilebilir cihazlara olan talebin artmasına neden oldu.