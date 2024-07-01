Son dönemin en gelişmiş teknolojilerinden biri olan Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü oldukça ilgi çekiyor. Ancak cihazın fiyatından dolayı erişmesi oldukça güç ve belli bir kesim haricindeki tüketici söz konusu gözlüğü satın alamıyor. Hali hazırda Vision Pro satış rakamları da zaten bunu gösteriyor. Teknoloji sever kullanıcı ise karma gerçeklik teknolojisini deneyimlemek için daha uygun fiyatlı bir başlık bekliyor. Peki Apple ucuz AR – VR gözlüğü ne zaman çıkacak, işte ayrıntılar…

Apple Ucuz AR – VR Gözlüğü Ne Zaman Çıkacak?

Apple’ın Vision Pro’dan daha uygun fiyatlı bir karma gerçeklik gözlüğü (AR/VR) çıkarmayı planladığı konuşulmakta. Söz konusu başlığın ne zaman çıkacağı henüz belli değil ancak çalışmaların sürdüğü biliniyor.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Vision Pro gözlük satışlarında Apple hedefine ulaşamadı. Cihazın çıkış fiyatı 3500 dolar seviyesinde ve pek çok tüketiciye göre pahalı bir başlık. Apple şimdiye kadar Vision Pro’yu ABD’de satışa sunmuştu ancak artık uluslararası pazarda da satışa çıkacak. Geçtiğimiz günlerde Vision Pro’nun global çapta satışa çıkması ile ilgili bir yazı kaleme almıştık. Hatırlatmak gerekirse Apple AR/VR başlığının uluslararası tanıtımı 12 Temmuz’da yapılacak.

Apple Vision Pro satış fiyatının yüksek olmasında kullanılan malzemenin kalitesi de etkili. Cihazın ekranı micro – OLED panel. Söz konusu ekranın çözünürlüğü çok yüksek ve dolayısıyla da fiyatı. Apple yeni AR/VR gözlüğü ekranı için Sony yerine Samsung ya da LG panelleri tercih ederek maliyeti azaltmayı planlıyor. Apple daha evvel Vision Pro maliyetinin 1500 dolar seviyelerinde olduğunu açıklamıştı. Panel kısmında farklı marka tercih etmek bu maliyeti elbette düşürecektir.

Aslında Samsung ve LG panelleri de Sony ekranlarında kullanılan renk filtrelerinin benzerlerini kullanmakta. Hali hazırda 2024 sonuna doğru çıkacak olan iPhone 16 serisinde Samsung paneller kullanılmakta. Yani uygun fiyatlı Vision Pro başlığında da Apple, Samsung ile çalışabilir.

Uygun Fiyatlı Apple Vision Pro Modeli Daha Hafif Olacak

Ucuz Vision pro cihazı hakkında gelen duyumlara göre Apple, sensörlerde ve tasarımda da farklılaşmaya gidebilir. Zaten yalnızca panelin farklılaşması ile maliyetin çok da azalacağı söylenemez. Bu kapsamda yeni cihazın bazı sensörlerinin olmayacağı ve dolayısıyla da daha hafif olacağı söylenmekte.

Sensörlerin eksilmesi elbette cihazı sadeleştirecek ancak daha hafif bir başlık olması çok olumlu bir gelişme. Zira Vision Pro’nun en beğenilmeyen özelliklerinden biri ağır bir cihaz oluşu. Tasarım tarafında ise daha sade bir model oluşturulabileceği söylenmekte.

Apple yeni ve daha ucuz Ar – Vr başlığı daha hafif, daha sade ve daha kısıtlı özelliklerle gelecek gibi görünüyor. Burada amaç, daha rahat bir oyun deneyimi sunmak ve cihazın daha erişilebilir olması. Bunun yanı sıra bazı özelliklerin olmayışı da elbette dezavantaj ancak fiyatının uygun olması mecburen bunu gerektiriyor. Apple söz konusu cihaz hakkında bir açıklama yapmış değil fakat uygun fiyatlı Apple gözlük hakkında yeni açıklamalar ya da sızıntılar olduğunda biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.