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Apple Uygun Fiyatlı Vision Pro Gözlüğü Çıkarıyor!

Gerçeklik gözlüğü Vision Pro, yıl sonuna kadar küresel bir tanıtımla kademeli olarak diğer ülkelerde tanıtılacak.

Mustafa

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Apple Uygun Fiyatlı Vision Pro

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Dünya Teknoloji devlerinden biri olan Apple gerçeklik gözlüğü olan Vision Pro modelini 5 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen Apple Worldwide Developers Conference’ta tanıtılan gözlük, 2024 Mart ayında satışa sunulacak.

Şirketin yaptığı açıklama üzerine Vision Pro modelinin 2. nesil üzerinde çalışmalarını başlattıklarını belirtti. Ek olarak Vision Pro serisinin ikinci neslinin dört model olarak tanıtılacak ve bunlardan birinin ilk nesle benzer şekilde üst segment ve pahalı olması beklenmekte.

Diğer gözlük modelleri ise daha az özelliğe sahip olup düşü gelirli kişiler için tasarlanması planlanmaktadır. Bunun yanında Mart ayında çıkacak olan Vision Pro’nun yanında çıkacak olan uygun fiyatlı olan Vision Pro’nun 2. nesli tanıtılması beklenmekte.

Apple Uygun Fiyatlı Vision Pro

Son olarak gerçeklik gözlüğü Vision Pro, yıl sonuna kadar küresel bir tanıtımla kademeli olarak diğer ülkelerde tanıtılacak.

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Mustafa
Mustafa
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