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Apple Vision Pro ABD dışında da satışa çıkıyor. Bloomberg haberine göre Apple karma gerçeklik gözlüğü sonunda farklı ülkelerinde pazarına açılacak. Peki Apple karma gerçeklik gözlüğü hangi ülkelerde satışa çıkacak, Türkiye pazarına da gelecek mi, fiyatı ne kadar olacak? Tüm bu soruların cevaplarını içeriğimizde derledik.

Apple Vision Pro ABD Dışında da Satışa Çıkıyor

Apple VR / AR gözlüğü artık küresel pazarda da boy gösterecek. Çıkan haberlere göre kısa zaman içerisinde gerçekleştirilecek olan WWDC 2024 etkinliğinin akabinde Vision Pro global satışa başlayacak. Bahse konu gözlüğün Amerika dışındaki ülkelerde satışa çıkması konusundaki haberlere göre, ilgili ülkelerden pek çok Apple çalışanı eğitim için Cupertino’ya gidecek.

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Apple, Vision Pro’nun tanıtımı, kullanımı ve satışı konusunda bilgilendirme eğitimi vermek için yüzlerce çalışanına eğitim oturumları düzenleyecek. Burada amaçlanan çalışanların cihazın özelliklerini iyi bir şekilde öğrenerek, satın almak isteyen kişiye güzel bir şekilde aktarabilmesi ve çeşitli pazarlama teknikleri ile ürünü tüketiciye satabilmesi. Söz konusu karma gerçeklik gözlüğü eğitiminin birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Apple artırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürmeden önce de eğitim oturumları düzenlemişti. Eğitimde çalışanlara potansiyel kullanıcı sorularına nasıl cevap verecekleri ve en etkili tanıtımı nasıl yapacakları konusunda bilgiler verilmişti. Bu kapsamda Almanya, Güney Kore, Fransa, Çin, Singapur ve Avustralya’daki Apple mağaza çalışanları eğitime katılacaklar. Muhtemelen Vision Pro bu ülkelerde satışa çıkacak.

Apple karma gerçeklik başlığı çıkışından önce büyük bir heyecanla karşılanmış ve çıkışıyla birlikte yoğun ilgi görmüştü. Ancak sonradan cihaza olan ilgi oldukça azaldı ve Apple istediği satış rakamlarına Vision Pro’da ulaşamadı. Satışlar o denli düştü ki Apple sevkiyat kesme kararı bile aldı. Apple’ın yeni kararı ile global çapta Vision Pro satışı ile belki marka istediği satış rakamlarına ulaşabilir. Uluslararası Vision Pro satışı başladıktan sonra kullanıcı ilgisi nasıl olacak, Apple nasıl bir strateji izleyecek, bekleyip göreceğiz.

Apple Visio Pro Hangi Ülkelerde Satılacak, Türkiye’ye Gelecek mi?

Apple önümüzdeki Haziran ayında (10 – 14 Haziran arası) WWDC 2024 etkinliği düzenleyecek ve bu etkinlikte işlemcilerini tanıtacak. Bu etkinlik kapsamında Vision Pro’nun hangi ülkelerde satışa çıkacağının da açıklanması bekleniyor.

Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi Almanya, Güney Kore, Fransa, Çin, Singapur ve Avustralya’daki Apple çalışanları için eğitimler düzenlenecek. Yani büyük ihtimalle Apple karma gerçeklik başlığı bu ülkelerde satışa çıkacak. Türkiye bu ülkeler arasında olmadığından, şimdilik cihaz ülkemize gelecek gibi görünmüyor. Ancak yine de Apple’ın açıklamasından sonra cihazın hangi ülkelerde satılacağı belli olacak.

Apple Visio Pro Fiyatı Uluslararası Piyasada Ne Kadar Olacak?

Apple Vision Pro fiyatı ABD’de 3.500 dolar seviyelerinde. Satışa çıkacağı ülkelerde fiyatlar nasıl olacak henüz bilinmiyor. Apple tarafından fiyat bilgisi açıklandığında biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.