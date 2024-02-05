Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Apple Vision Pro EyeSight Ekranı İle Göz Temasını Yeniden Tanımlıyor Teknoloji Haberleri Apple Vision Pro EyeSight Ekranı İle Göz Temasını Yeniden Tanımlıyor Fatih Kuruçay 12 Görüntüleme

Vision Pro’nun en ilgi çekici özelliklerinden biri şüphesiz, gerçek dünyadaki insanlarla daha iyi bağlantı kurmak için kendi gözlerinizin görsel akışını yansıtan EyeSight ekranıdır; çünkü ister gerçek ister sanal olsun, göz teması önemlidir. iFixit’in parçalama sırasında keşfettiği gibi, Apple’ın kavisli OLED panelindeki geleneksel düz çıktının aksine, sanal gözlerinizin daha gerçekçi görünmesini sağlamak amacıyla stereoskopik 3D efektinden yararlandığı ortaya çıktı.

Apple Vision Pro yenilikçi özelliklerle dikkat çekiyor

Bu, OLED ekranın üzerine genişleyen bir optik katman ve bir merceksi mercek katmanının istiflenmesiyle elde edilir; bu nedenle panelin açığa çıkması çok tuhaf bir şekilde kısılmış gözler gösterecektir. Eklenen katmanların optik yapısı aynı zamanda EyeSight ekranın sönük çıkışını da açıklamaktadır.

iFixit’in Vision Pro’ya onarılabilirlik puanı vermeden önce henüz daha fazla analiz yapması gerekmese de, şu ana kadar ön cam panelin ana gövdeden ayrılmasının çok fazla ısı ve zaman aldığını zaten biliniyor. Bununla birlikte, genel modüler tasarımın bazı puanlar kazanması bekleniyor.