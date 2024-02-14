Apple Vision Pro İçin 1000’den Fazla Uygulama Sunuyor

Apple, şu anda Vision Pro için özel olarak tasarlanmış 1.000’den fazla uygulamanın bulunduğunu duyurdu. Duyuru, Apple Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak’tan geldi ve kulaklık için 1,5 milyondan fazla uyumlu uygulama bulunduğunu da ekledi.

Apple Vision Pro yeni uygulamalar eklemeye devam ediyor

Uygulamalar, özel bir VisionOS App Store’da mevcuttur ve 12 gün önceki ilk günden bu yana 600’den fazla uygulama mevcuttur. Netflix, YouTube ve Spotify gibi bazı önemli platformlar ise özel bir uygulama geliştirmeyeceklerini ve kullanıcıların hizmetleri Safari tarayıcısı aracılığıyla kullanmaları gerektiğini söyledi.

Google’ın sahibi olduğu video hizmeti daha sonra tutumunu değiştirdi ve Vision Pro uygulamasının yol haritasında olduğunu açıkladı. Bazıları, YouTube’un başlığın başarısını gördükten sonra tam 180 puan aldığını söylüyor, ancak üçüncü taraf bir uygulamanın halihazırda iz bırakması ve kullanıcıların bunun için 5 dolar ödemesi nedeniyle telif haklarının kaçırılma ihtimali de var.