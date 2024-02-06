Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Apple Vision Pro için Üretken Yapay Zeka Uygulaması ChatGPT Yayınlandı! Teknoloji Haberleri Apple Vision Pro için Üretken Yapay Zeka Uygulaması ChatGPT Yayınlandı! Emine Emre 0 Görüntüleme

Bilindiği üzere Apple Vision Pro geçtiğimiz günlerde Amerika’da piyasaya sürülmüştü. Yaklaşık 110 bin TL’lik bir fiyatla satışa çıkan karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro kullanıcıdan yoğun ilgi gördü. Apple’ın AR başlığı Vision Pro için 600 civarında uygulama geliştirildi; bunlardan biri de yapay zeka uygulaması. OpenAI tarafından Apple Vision Pro için üretken yapay zeka uygulaması ChatGPT yayınlandı.

Apple Vision Pro için Üretken Yapay Zeka Uygulaması ChatGPT Yayınlandı!

OpenAI’ın yeni ChatGPT’si Apple artırılmış yeni gerçeklik gözlüğü için yayınlanan ilk uygulamalardan biri oldu. OpenAI’ın yayınladığı yeni uygulama OpenAI GPT-4 Turbo olarak adlandırılmakta olup, bu üretken yapay zeka Vision Pro kullanıcısının ChatGPT ile sohbet etmesine imkan sağlıyor. Yeni ChatGPT sayesinde karma gerçeklik başlığı Appe Vision Pro kullanıcısı yapay zekaya sorular sorabiliyor, tavsiyeler alabiliyor, bilmediği konular hakkında bilgi alabiliyor, direkt uygulama kapsamında yazılı ve görsel metinler oluşturabiliyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Apple AR başlığı Vision Pro’da kullanılan işletim sistemi VisionOS, kullanıcının gerçek dünyada dijital içerik ile etkileşim kurmasını sağlamak ve bunu kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek amacı ile geliştirildi. VisionOS uygulamaları, cihazın pek çok özelliğinden faydalanıyor. Örneğin cihazın biyometrik kimlik doğrulama sistemi Optic ID, ses sistemi Spatial Audio, geliştiricilerin görme, duyma ve konuşma yetilerine sahip olan uygulamalar oluşturmasını sağlayan VisionKit, bu özelliklerden birkaçı olarak sıralanabilir. Ancak OpenAI’ın yeni ChatGPT’si bu özelliklerin herhangi birinden faydalanacak mı, henüz bilinmiyor.

OpenAI yeni üretken yapay zekanın Apple Vision Pro 3D dünyasına girdiğini bir X paylaşımı ile duyurdu. İşte o paylaşım:

chat has now entered the 3D world.



you can find it in the visionOS App Store. pic.twitter.com/TethfMEc9j — ChatGPT (@ChatGPTapp) February 2, 2024

Yeni ChatGPT, İnsan ile Yapay Zeka’nın Gelecekteki Etkileşimine Örnek Teşkil Ediyor

Apple Vision Pro için yayınlanan yeni üretken yapay zeka ChatGBT, OpenAI için bir dönüm noktası olabilir. İnsanlık adına yarar sağlayabilecek bir yapay zeka oluşturmayı amaçlayan OpenAI, bu yeni uygulamasıyla, insan ile yapay zeka arasındaki etkileşimin ilerleyen dönemde nasıl gerçekleşeceğine ilişkin insanlığa bir fikir veriyor. Yeni ChatGPT uygulamasında görüldüğü üzere bu etkileşim günümüzde doğal, sezgisel ve akışta gerçekleşiyor.

Yapay zekanın hayatımıza bu denli entegre olması aslında biraz korku verse de çekici bir yanı da bulunuyor. Yakın gelecek zamanda insanlar gereksinimlerini şimdiki gibi sohbet ara yüzüne yazmak yerine bir AI asistan ile konuşarak dile getirebilecek. Bunun da ötesinde sorunları AI asistanına çözdürebileceğiz bile. Yapay zeka asistanı insanlara sıkı bir dost olabilme yolunda ilerliyor gibi görünüyor; bakalım ilerleyen süreçlerde nelerle karşılaşacağız.