Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro Amerika haricindeki pazarlarda da satılmaya başladı. Uluslararası piyasaya açılan başlık Hong Kong, Çin, Singapur, Japonya gibi bölgelerde de kullanıcıya sunulmakta. Peki Apple Vision Pro Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak, Türkiye’ye gelecek mi, bakalım…

Apple Vision Pro Türkiye’de Ne Zaman Satılacak?

Apple Vision Pro WWDC 2023 etkinliğinde duyurulan ve 2024’ün Ocak ayında da ABD’de piyasaya sunulmuştu. Geçtiğimiz aylarda yalnızca ABD’de değil başka ülkelerde de satışa sunulacağı belirtilen cihaz sonunda uluslararası pazara çıktı. Apple’ın Perakende Kıdemli Başkan Yardımcısı Deirdre O’Brien söz konusu başlığın farklı pazarlarda satışa çıkması hakkında açıklamalarda bulundu.

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Pekin’de buluna Apple mağazasına ziyarette bulunan Deirdre O’Brien, global çapta pek çok ülkede Vision Pro AR – VR başlığının satışa çıkacağını bildirdi. Bu kapsamda Almanya, Fransa, Avustralya, Birleşik Krallık ve Kanada’da ön sipariş sürecinin başladığı ve 12 Temmuz’da da bahse konu ülkelerde resmi tanıtım etkinliklerinin düzenleneceği belirtildi.

Peki Apple Vision Pro Türkiye’de satılacak mı? Bu sorunun cevabı Vision Pro gözlüğünü heyecanla bekleyenler için üzücü olsa da şimdilik cihazın ülkemizde satışa çıkmayacağını belirtebiliriz. İlerleyen süreçte Apple Vision Pro Türkiye’ye gelir mi, bekleyip göreceğiz.

Apple Vision Pro Uluslararası Pazarda!

Apple Vision Pro çıkarılış amacı aslında büyük karlar elde etmekten ziyade yeni bir piyasa oluşturmak, bir alan yaratmak ve kullanıcının bu pazara olan ilgisini keşfetmek idi. Amaç bu olsa da cihazın oldukça yüksek fiyatı bu hedefin önünde bir set oluşturmuş olabilir. Çünkü hali hazırdaki satış rakamları pek iç açıcı değil.

Bununla birlikte analist Ming – Chi Kuo’nun yaptığı açıklamaya göre cihazın fiyatının çok yüksek olması ve kısıtlı uygulama desteği nedeni ile ABD pazarında olduğu gibi uluslararası piyasada da büyük satış rakamları beklenmiyor. Kuo, global çapta da Vision Pro’ya düşük ilgi olacağı yönündeki tahminlerini belirtmekte.

Apple’dan Yeni Karma Gerçeklik Başlığı Geliyor

Apple Vision Pro’nun tek problemi ne yazık ki fiyatı değil. Cihazın ağır oluşu ve ısınma sorunu da kullanıcı tarafından önem arz ediyor. Karma gerçeklik deneyimi yaşarken daha rahat etmek isteyen kullanıcı Vision Pro’ya mesafeli desek sanırım yanlış olmaz. Apple da söz konusu karma gerçeklik başlığının problemlerinin farkında ve bu kapsamda yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Marka bu kapsamda Vision Pro’dan daha hafif, ısınma problemi olmayan ve daha uygun fiyatlı bir cihaz tasarlıyor. Söz konusu cihaz iPhone’a bağlanarak çalışabilecek ve bu da cihazın daha uygun fiyatlı olmasını ve daha erişilebilir olmasını sağlayacak.

Apple Vision Pro’nun uluslararası lansmanı yukarıda da belirttiğimiz gibi 12 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Bu lansmanda yalnızca Vision Pro değil, güz aylarında piyasaya sürülecek olan visionOS2 de tanıtılacak. Söz konusu cihazların piyasa tarafından nasıl karşılanacağı merakla beklenmekte.