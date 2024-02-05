Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Apple Vision Pro’nun Piyasaya Sürülmesi Şirketi Yeni Bir Ürün Rönesansına Taşıyor Teknoloji Haberleri Apple Vision Pro’nun Piyasaya Sürülmesi Şirketi Yeni Bir Ürün Rönesansına Taşıyor Fatih Kuruçay 12 Görüntüleme

Wedbush analistleri, Apple Vision Pro’nun piyasaya sürülmesinin şirket için potansiyel bir ürün rönesansına işaret ettiğini ve donanımın aynı zamanda Apple’ın bir Yapay Zeka Uygulama Mağazası kurma yolunda ilk adımı olduğuna inanıyor. Wedbush’taki analistler, Apple Vision Pro’nun piyasaya sürülmesinden sonraki ilk hafta sonundaki heyecanın Apple için büyük bir yükseliş olduğunu öne sürüyor; müşteriler mağazayı firmanın yıllardır görmediği bir demo ve satın alma merakı ve entrikası ile ziyaret ediyor.

Apple Vision Pro yapay zeka uygulama mağazası kurmanın önünü açıyor

Wedbush’un Pazar günü AppleInsider tarafından görülen yatırımcılara yazdığı notta, “Apple Vision Pro’nun önümüzdeki yıllarda oyunun kurallarını değiştirecek potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Cupertino, orijinal Street beklentilerini geniş bir farkla aşan bu yeni nesil form faktörüyle açık bir başarı elde etti” diyor.

Not, bunun Vision Pro için sadece bir başlangıç olduğunu, sektör kontrollerinin ikinci nesil modelin 2.000 doların altında olabileceği inancına yol açtığını ve belki de üç modelin piyasaya sürülmesini kapsadığını belirterek şöyle devam ediyor. Apple, hedefine doğru daha agresif bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Notta gelecek modellere ilişkin spekülasyonlar, sıklıkla iddia edilen akıllı gözlükler şeklini alıyor ve önümüzdeki yıllarda güneş gözlüğüne benzeyen form faktörleri bekleniyor. Apple Vision Pro’nun ise 2025 yılında satışlarının 1 milyon adedin üzerine ulaşması bekleniyor.



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