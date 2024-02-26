Yeni nesil teknolojik cihaz Apple Vision Pro son zamanların en çok konuşan teknolojik ürünlerinden biri oldu. Tasarımıyla ilgi çeken karma gerçeklik gözlüğü teknolojik özellikleri ile büyülese de birtakım problemleri de çıktı ve hatta cihazı iade edenler dahi oldu. Tüm bunların yanı sıra bu Apple AR / VR gözlüğü popülaritesini koruyor diyebiliriz. 3500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan Apple Vision Pro’nun üretim maliyeti ne kadar, cihaz hakkında en çok sorulan konulardan biri. Bunun cevabı elbette kesin bir şekilde verilemez ancak bilinen maliyetler ışığında bir hesaplama yapılmış durumda, işte ayrıntılar…

Karma Gerçeklik Gözlüğü Apple Vision Pro’nun Üretim Maliyeti Ne Kadar?

Etiket fiyatı yüksek bir ürün olan Apple Vision Pro’nun fiyatı ve şirketin bu cihazdan ne kadar kar ettiği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Günümüz teknolojisinde bir devrim olarak nitelendirilen Apple Vision Pro başlığı oldukça ilgi çekici bir çıkış yaptı. Yaklaşık 3.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Apple sanal başlığı henüz ülkemizde satışa çıkmadı ancak 2024 yılı içersinde ülkemizde de piyasaya sürülmesi beklenmekte.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Pek çok gelişmiş özelliğe sahip olan Apple Vision Pro hakkında en merak edilen konulardan biri de cihazın üretim maliyeti. Çünkü cihaz emsallerine göre pahalın bir ürün. Buna örnek vermek gerekirse; Meta Quest 3 fiyatı 500 dolardan başlamakta. Söz konusu cihazın bir üst modeli olan Meta Quest 3 Pro fiyatı ise 1000 dolar seviyelerinde. Fiyatlar arasında böyle yüksek bir fark olması da Apple Vision Pro’nun maliyeti konusunda merak uyandırıyor.

Apple Vision Pro üretim maliyeti konusunda pazar araştırma şirketi olan Omdia bir hesaplama yapmış durumda. Markanın bu AR – VR gözlüğünde bulunan bileşenlerin bilinen fiyatları ile yapılan hesaplama neticesinde, çalışan maaşları ve diğer giderleri hariç yalnızca üretim maliyeti 1542 dolar seviyesinde çıkmakta.

Apple Vision Pro’da iki adet Micro OLED ekran (1,25 inçlik) bulunuyor ve bu iki ekranın maliyeti 456 dolar civarında hesaplanmakta. Vision Pro M2 ve R1 işlemcilerinden güç alıyor ve hesaplamada bu işlemcilerin fiyatı net olarak belirtilmese de yüksek maliyete sahip olduğu belirtilmekte. Açıklanana göre işlemci ve ekran maliyeti cihazın fiyatını yükselten ana unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.

Apple, Vision Pro’dan Ne Kadar Kar Elde Ediyor?

Markanın Apple Vision Pro’dan ne kadar kar ettiği marka açıklamadığı sürece kesin bir şekilde bilinemez. Çünkü ürünün maliyeti yalnızca cihazda kullanılan ekran, işlemci, kamera sensörleri, kullanılan dış materyal ve benzeri gibi malzemelerin fiyatları ile hesaplanamaz. Çalışan maaşları, Ar – Ge çalışmaları için yapılan yatırımlar, işletme ve mağaza giderleri ve benzeri gibi pek çok en masraflar da cihazın maliyetine dahil edilmelidir. Kısacası cihazın kesin maliyeti bilinmese de yalnızca üretim giderinin 1550 dolar seviyesine yaklaştığı söylenebilir.

Apple Vision Pro Türkiye’de Ne Zaman Satışa Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple Vision Pro fiyatlı bir ürün ancak hem marka değeri hem de sahip olduğu gelişmiş göz takip teknolojisi, hassas hareket takibi ve uzamsal ses özellikleri gibi kriterler bakımından emsallerinin üzerinde bir cihaz olarak tanımlanabilir. Cihazda ekran çatlaması problemleri gibi birtakım sorunlar yaşanmakta ve markanın bu soruna nasıl bir çözüm bulacağı da merak ediliyor.

Cihazın ülkemizde satışa sunulması da heyecanla bekleniyor ancak ne zaman Türkiye’ye geleceği belli değil. Bununla birlikte 2024 yılı içerisinde ülkemizde satışa çıkması beklenmekte. Ayrıca Apple Vision Pro Türkiye fiyatı ne kadar olacak sorusu da en sık karşımıza çıkacak sorulardan biri. Bu sorunun da kesin bir cevabı yok ancak kur farkı ve vergiler düşünüldüğünde cihazın 200 bin TL civarı bir fiyatla ülkemizde satışa çıkması beklenmekte.