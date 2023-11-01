Apple VisionOS’un Beşinci Geliştirici Beta Sürümünü Yayınladı

Apple, beşinci VisionOS geliştirici beta sürümünü, App Store’a erişim de dahil olmak üzere birtakım değişiklikle başlattı. VisionOS’un beşinci beta sürümü, geliştiriciler tarafından Apple Vision Pro uygulamaları için geliştirme platformu gören Mac’lerine indirilebilir. Apple, geliştirici kitlerinin yayınlanmasını sıkı şekilde kontrol ettiğinden, örneklerin büyük çoğunluğunda beta yalnızca kulaklığın kendisinde değil, yalnızca Mac’te kullanılacaktır. Güncellemeler genellikle VisionOS simülatöründe değişiklikler içerdiğinden, geliştiriciler güncellenmiş VisionOS’u Xcode içinde kullanabiliyor.

Apple VisionOS geliştirici beta sürümü geldi

Sürüm, kulaklığın işletim sistemi için beşinci geliştirici beta sürümüdür. Dördüncüsü 3 Ekim’de geldi, üçüncüsü 29 Ağustos’ta yayınlandı ve ikinci beta 25 Temmuz’da yayınlandı. Beşinci yapı numarası 21N5260b olup, dördüncü betanın yerine yapı numarası 21N5259j’dir. Beşinci beta, App Store ve Testflight uygulamalarına erişimi içeriyor. Ayrıca Mindfulness uygulaması da dahil oldu.

Apple’ın önümüzdeki aylarda daha fazla kulaklığı piyasaya sürmesi muhtemel çünkü şirket, sorunsuz bir lansman sağlamak için kulaklığın yazılımını hazır bulundurmak istiyor. Pek çok geliştiricinin kulaklığa erişimi olmayacak olsa da pek çok kişi bunu Apple Vision Pro laboratuvarları aracılığıyla deneyebiliyor.