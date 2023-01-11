Apple Watch İçin MicroLED Dönemi Başlayacak!

Apple’ın çeşitli ürünleri için tescilli işlemcisini piyasaya sürmesiyle, kendi tasarladığı teknolojilere güvenmeyi hedeflediği açıktı. Şimdi, görünüşe göre ekran, şirketin bir sonraki hedefi.

Cupertino merkezli şirket, PC’si, akıllı telefonları ve diğer ürünleriyle sorunsuz çalışan sıkı bir yazılım ekosistemini zaten kullanıyor. Bu nedenle, tescilli erişimini donanım düzeyine de genişletmesi şaşırtıcı değil.

Yeni bir rapor, iPhone üreticisinin microLED teknolojisine dayalı ekranlar için kendi özel tasarımı üzerinde çalıştığını ortaya koydu ve görünüşe göre gelecekteki bir Apple Watch modeli bu ekranı piyasaya sürecek ilk model olacak.

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, geliştirme süreci ve planlaması yaklaşık 5 yıldır devam eden bu tür bir ekrana sahip cihaz önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir. Apple, ekranlarını genellikle Samsung, LG ve BOE gibi büyük ekran üreticilerinden sipariş ediyir. Ancak özel microLED tasarımları için ekranları üretmek üzere ayrı bir üretici kullanabilir.

Benzer şekilde şirket, Qualcomm’dan iPhone’ları için sipariş ettiği 5G modemlerini değiştirmek için kendi tescilli modemleri üzerinde de çalışıyor. Bununla birlikte, kendi microLED ekran teknolojisini geliştirmek biraz daha karmaşık.

Bu ekran türü, kullanımda OLED veya LCD’ler kadar yaygın değil. Ayrıca bunlar üretim maliyetinden dolayı seri üretimden ziyade ticari mekanlarda genellikle büyük ebatlarda kullanılıyor. Bu nedenle, Apple, Watch’ın bu teknolojiyi 2024 veya 2025 yılına kadar piyasaya sürmesiyle küçük ebatlarda göreceğiz.