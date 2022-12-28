Apple Watch, Irkçılık Davasının Kurbanı Oldu!

Apple yeni bir davayla karşı karşıya. Bu kez şirket, yasal şikayetin sağlıkla ilgili bazı temel özelliklerinde ırksal olarak önyargılı olduğu için Apple Watch giyilebilir cihazı için dava ediliyor.

Şirket, New York’un Güney Bölgesi’nde bir toplu dava kurbanı oldu. Marka, kan oksimetre sağlık özelliği nedeniyle daha koyu tonlarda ırksal bir önyargıya sahip olduğu iddia edilen akıllı saatiyle ilgili yasal anlaşmazlıkla karşı karşıya.

Belgelere göre, Alex Morales adlı bir New Yorklu, bir yıldan uzun bir süre önce satın aldığı Apple Watch’un “kandaki oksijen seviyelerini ölçmek için tasarlandığını ve bunu, kendisiyle alakalı olan cilt tonuna bakılmaksızın yaptığına inandığını” iddia ediyor.

Yasal dosyalamaya göre, Morales “ürünün daha koyu cilt tonuna sahip kişilerle ilgili olarak nabız oksimetresinin önyargılarını ve kusurlarını içermemesini bekliyordu.” Yani Morales, zaman aşımı süresi boyunca Apple Watch satın alan tüm New Yorkluları da kapsayacak bir toplu dava açıyor. Ayrıca davada, pandemi sırasında yapılan bir araştırmanın notları da listelendi.

Bu, kandaki oksijen doygunluk yüzdesini kontrol ederek COVID-19 vakalarını test etmeye yardımcı olmak için yapıldı. Bu araştırmadan alıntı yaptılar ve “nabız oksimetresinin ırksal yanlılığının klinik önemini doğruladığını” belirttiler.