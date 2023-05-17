Apple Watch muadili Noise Colorfit Pulse 3 satışa çıktı

Noise kısa süre önce en yeni akıllı saati Noise ColorFit Pulse 3‘ü piyasaya sürdü. Bu akıllı saat, şık tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle üstün bir kullanıcı deneyimi sağlamak için tasarlanmış. Lansman, kullanıcılar tarafından iyi karşılanan Noise ColorFit Ultra 3‘ün başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinin ardından geldi.

Noise ColorFit Pulse 3, 550 nit parlaklığı ile parlak dış mekan koşullarında bile net görseller sağlayan 2.5D kavisli ekrana sahip 1.96 inçlik geniş bir TFT ekranla geliyor. Akıllı saat, farklı renklerde sunulan değiştirilebilir silikon kayışlara sahip metal bir yapı sunuyor. Kullanıcılar beş çekici renk çeşidi arasından seçim yapabiliyor: Jet Black, Vintage Brown, Silver Grey, Jade Green ve Rose Pink.

Noise ColorFit Pulse 3, işlevselliğini artıran çeşitli özelliklerle donatılmış. Bu özelliklerden biri, doğrudan tuş takımından arama ve akıllı saate 10 adede kadar kişi kaydetme olanağı sağlayan Noise Buzz oldu. Ayrıca, daha dinlendirici bir gece için uyku sırasında bildirimleri önleyen Akıllı DND’ye ve kullanıcıların aktif yaşam tarzlarına sorunsuz entegrasyon için Otomatik Spor Algılama özelliğine sahip.

Noise ColorFit Pulse 3, kullanıcıların kalp atış hızı, SpO2 seviyeleri, uyku düzenleri, stres seviyeleri, nefes egzersizleri ve kadın döngüsü takibi gibi hayati sağlık ölçümlerini takip etmelerini sağlayan Noise Health Suite ile sağlıklı yaşam özelliklerinde öne çıkıyor. Akıllı saat ayrıca dahili Productivity Suite aracılığıyla günlük hatırlatıcılar ve hava durumu tahminleri sunuyor. 100’den fazla spor modu ve 170’den fazla saat yüzü ile kullanıcılar akıllı saatlerini tercihlerine göre kişiselleştirebiliyor.

Tek şarjla 7 güne kadar pil ömrü sunan akıllı saat, IP68 su ve toza dayanıklılık özelliğine de sahip. Bluetooth Arama özellikli Bluetooth 5.3‘e, dahili bir mikrofona ve hoparlöre ve kalp atış hızı, SpO2 ve ivmeölçer gibi sensörleri var. Ayrıca bir yapay zeka sesli asistanı, yerleşik oyunların yanı sıra uzaktan kamera kontrolü, zamanlayıcı, hatırlatıcı ve uyandırmak için kaldırma gibi diğer kullanışlı özelliklere sahipt.