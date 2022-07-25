Apple Watch Pro’nun Tasarımı Gözlerini Kamaştıracak

Apple’ın önümüzdeki aylarda yeni nesil Apple Watch Series 8‘i piyasaya sürmesini bekliyoruz. Şirket, markanın ilk dayanıklı akıllı saati olan üst düzey bir Apple Watch Pro’yu da duyuracak.

Son raporlara göre, Apple Watch Pro yenilenmiş bir tasarımla gelecek. Akıllı saat, Apple’ın önceki ürünlerinde bulunan kare şeklindeki görünümün aynısına sahip olmayacak. Bu yıl piyasaya çıkan üst düzey Apple Watch’un; daha büyük ekran boyutuyla geleceğini ve herkes için uygun olmayacağını söyledi.

Yeni tasarıma gelince, kaynağımız akıllı saatin tasarımının dairesel veya kare şeklinde olmadığını söylüyor. Saati sağlam kılmak için şirketin vücut için daha dayanıklı bir titanyum formülasyonu seçtiğini de ekliyor.

Sağlık ve zindelik ile ilgili bazı gelişmiş özelliklere sahip olacak. Ayrıca cihazın yeni bir Düşük Güç Modu ve daha uzun pil ömrüne sahip olmasını bekliyoruz.