Apple It’s Glowtime etkinliğini gerçekleştirdi ve yeni cihazlarının tanıtımını yaptı. Bu kapsamda merakla beklenen iPhone 16 serisi ile birlikte yeni akıllı saatleri, kablosuz kulaklıkları, yapay zeka teknolojisi, güçlü işlemcisi gibi pek çok yeni nesil ürünü lanse etti ve bunlardan biri de Apple Watch Series 10 oldu. Apple Watch Series 10 özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte ayrıntılar…

Apple Watch Series 10 Özellikleri ve Fiyatı Duyuruldu!

Apple Watch Series X olarak da bilinen Apple Watch Series 10 Apple’ın büyük Eylül etkinliğinde tanıtıldı. Apple Watch Series 10, 45 mm’lik ve 49 mm’lik iki kasa boyutu ile gelmekte. Watch Series 10 selef modele göre büyük yenilikler getirmiyor ancak birtakım iyileştirmelerle kullanıcıya sunuluyor.

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Apple Watch Series 10’un 49 mm’lik kasaya sahip olan modelinin Apple Watch Ultra 2 akıllı saati ile aynı olduğunu belirtelim. Bununla birlikte yeni seri akıllı saatlerde fiziksel kontroller ve yerleşimleri selef modelinki ile aynı diyebiliriz. Watch series 10, kasa materyali bakımından alüminyum ve 5. sınıf titanyum opsiyonları sunmakta. Selefinden daha hafif olan yeni modeller daha ince bir tasarıma ve daha büyük ekrana sahipler.

Gelişmiş Sağlık Özellikleri

İşlemci kısmında Watch 10 modeli bir üst seviyeye geçerek S10 çipi ile geliyor; selef modelde kullanılan işlemci S9 idi. Yeni çipi ile Watch 10, performans ve pil süresi bakımından çok daha iyi bir seviyeye çıkmış durumda. Apple Watch 10 sağlık özellikleri bakımından da son derece gelişmiş niteliklerle gelmekte. Sağlık özellikleri bakımından Watch serisi önemli bir konuma sahip.

Apple Watch Series 10; cilt sıcaklığı sensörü, çift dokunma hareketi, çarpışma algılama, ultra geniş bant çipi gibi yeni teknolojilere sahip. Bunun yanı sıra cihazda uyku apnesi ölçümü de bulunmakta; bu sayede kişinin nefes alma ve uyku takibi yapılabilmekte.

Gelişmiş özelliklerle gelen Apple Watch 10, hızlı su sporları yapanlar için 20 metreye kadar dayanabilmekte. Ayrıca saatte Apple Derinlik uygulaması da bulunacak. Söz konusu uygulama ise derinlik ölçmenin yanı sıra suyun sıcaklığını da ölçebilecek. watchOS 11’de bulunan yeni Tides uygulaması ile Watch 10 kullanıcıları, tüm dünyadaki kıyı şeridi verilerini alabilecek. Bununla birlikte saatte bulunan egzersiz uygulaması kano sporu için hız, mesafe ve haritalama özelliklerine de sahip.

Şarj kısmına baktığımızda ise Watch 10’un 36 saatlik bir pil süresi sunduğunu söyleyebiliriz. Şarj süresi bakımından ise Apple Watch 10, 30 dakikada yüzde 80 şarj olmakta. Saatin renkleri konusunda ise Grafit, Altın, Yıldız Işığı, Gümüş, Gümüş Alüminyum, Kırmızı, Gece yarısı ve jet siyahı opsiyonlarının bulunduğunu belirtebiliriz.

Apple Watch Series 10 Özellikleri

Apple Watch Series 10 özelliklerini kısaca listelemek gerekirse:

Kasa boyutu: 45 mm ve 49 mm kasa boyutu

Ekran: LTPO OLED Retina

İşlemci: S10

Pil: 18 saat pil ömrü

Dayanıklık: IP6X, WR50 ve çatlamaya dayanıklı ekran, 50 metre ve tüplü dalış

Sensörler: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü, uyku apnesi.

optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü, uyku apnesi. Bağlantı: Bluetooth 5.4, GPS

İşletim Sistemi: watchOS 11

Apple Watch Series 10 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Apple Watch Series 10 fiyatı yaklaşık 400 dolar olarak açıklandı; GPS + Hücresel versiyonu ise yaklaşık 500 dolardan satışa çıkacak. Apple Watch 10 ne zaman çıkacak sorularına ise cihazın 20 Eylül’de piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.