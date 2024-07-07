Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Apple Watch Series 10 Sağlık Özellikleri ve Tasarımı Değişiyor Teknoloji Haberleri Apple Watch Series 10 Sağlık Özellikleri ve Tasarımı Değişiyor Emine Emre 4 Görüntüleme

Apple Eylül ayında bir etkinlik düzenleyerek iPhone 16 serisini ve Apple Watch Series 10, Watch SE gibi akıllı saat modellerini tanıtacak. Apple akıllı saati Watch Series 10’un daha önce bazı özellikleri ortaya çıkmıştı. Ancak yeni gelen haberlere göre cihazın bazı özellikleri beklenildiği gibi gelmeyebilir. Duyumlara göre Apple Watch Series 10 sağlık özellikleri ve tasarımı değişiyor, işte detaylar…

Apple Watch Series 10 Sağlık Özellikleri ve Tasarımı Değişiyor

Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Eylül ayında tanıtılması beklenen Apple Watch Series 10 akıllı saat modelinin bazı özellikleri beklenenden farklı gelecek. Bu kapsamda sağlık özellikleri, kalınlığı, tasarımı ve performansı bakımından cihaz kullanıcıları şaşırtabilir.

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Gelen sızıntılara göre, N217 ve N218 model numaralı Watch Series 10 akıllı saat modelleri beklenenden daha büyük ekranlara sahip olacak. Bu iki model arasından daha büyük ekrana sahip olan akıllı saatte Watch Ultra’nın ekranından daha büyük bir panel yer alacak. Mark Gurman’dan gelen bu bilgi, kısa bir zaman önce ortaya çıkan şemalarla da örtüşmekte.

Apple Watch Ultra modelinde ekran boyutu 1,93 inç büyüklüğünde; yeni çıkacak Watch series 10 modellerinden birinin ise 2.0 inç büyüklüğünde bir panel ile geleceği söylenmekte. Bunun yanı sıra cihazın daha ince bir tasarıma sahip olduğu da gelen bilgiler arasında. İncelik dışında tasarımda büyük farklılıklar beklenmiyor.

Apple Akıllı Saatlerde Apple Intelligence Özelliği Olmayacak

Apple’ın Eylül etkinliğinde tanıtımı yapılacak olan bir başka akıllı saat ise Apple Watch Ultra 3. Bu saatin ise daha güçlü bir yonga seti barındırması beklenmekte. Bunların yanı sıra Apple yapay zekası Apple Intelligence’ın henüz bahse konu cihazlara gelmeyeceği de Gurman’ın aktardığı bilgiler arasında.

Sağlık özellikleri kısmında ise daha önce gelen bilgilere göre Apple Watch Series 10’a uyku apnesi ve kan basıncı izleme özelliklerinin geleceği söylenmekte idi. Ancak yeni raporlar söz konusu sağlık özelliklerinin cihazda olmayacağı yönünde. Raporda yer alan bilgilere göre marka bu özelliklerle gelişme kaydetmiş durumda ancak gelişimle birlikte birtakım ciddi engeller de mevcut.

Uyku Apnesi ve Kan Basıncı Özellikleri Olmayabilir

Bu kapsamda, yapılan testlerde Apple Watch hipertansiyon özelliğinin yeterince doğru sonuçlar vermediği söylenmekte. Bunun gibi güvenilirlik problemleri, beklenen sağlık özelliklerinin saate şimdilik eklenmeyeceği şeklinde yorumlanıyor.

İlerleyen aşamada güvenilirlik problemleri aşıldığında söz konusu özelliğin tam sistolik ve diyastolik okumaları göstermeyeceği belirtilmekte. Bu değerlerin yerine Watch Series 10’un tıpkı Apple Watch’taki vücut ısısı ölçme özelliğine benzeyen şekilde, bir süre zarfında kan basıncı eğilimini göstereceği söylenmekte. Uyku apnesi özelliğinin ise kandaki oksijen doygunluğuna göre algılama yapması bekleniyor.