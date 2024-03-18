Apple Watch Series 10’a Tansiyon İzleme Özelliği Geliyor

Yeni bir rapor, Apple Watch Series 10’a bir tür tansiyon izleme özelliğinin eklenmesini bekliyor ancak bu iddianın önemli bir uyarısı var. Apple, yıllardır birçok kişinin kutsal kaseler olarak adlandırdığı, müdahalesiz kan basıncı ve kan şekeri takibi üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerin eklenmesi, sık sık takip edilmesi gereken en yaygın iki tıbbi durumun üstesinden gelinmesine yardımcı olacaktır.

Apple Watch Series 10’un iki özelliği belli oldu

Bloomberg’den Mark Gurman, son raporunda tüm işaretler yeni Apple Watch’un bu sonbaharda bir tansiyon ölçer alacağını gösteriyor dedi. Ancak ilk yinelemenin kesin okumalar vermesi muhtemel değildir. Gurman, potansiyel olarak 10. sürümü için Apple Watch X olarak adlandırılacak olan bir sonraki yeni Apple Watch’un, kan basıncındaki eğilimleri tespit edebilen yeni bir donanım sensörü içereceğine inanıyor. Bununla birlikte, bu ilk yineleme, kesin okumalar sunmak yerine muhtemelen kullanıcıları yalnızca kan basıncındaki artış eğilimi konusunda uyaracaktır.

Yeni bir sensör gerektirdiğinden bu özellik Apple Watch’un önceki modellerinde kullanılamıyor. Söylentilere göre bir başka gelişme de uyku apnesini izleme özelliğinin yerleşik olacağı yönündedir. Bloomberg’in 2023 sonlarına kadar uzanan çok sayıda raporunda, 2024 Apple Watch’a kan basıncı izleme özelliğinin dahil edileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Gurman’ın son raporu, sonbaharda sunulmasının ötesinde, yetenekleri hakkında gerçek bir ekstra ayrıntı sunmuyor.