Apple Watch Series 7 Bu Cuma Ön Siparişe Çıkıyor

Yeni Apple Watch Series 7, iPhone 13 serisinin satışa çıkmasından birkaç hafta sonra geliyor. Ön siparişler 8 Ekim Cuma günü başlıyor, mağaza ya da eve teslimatlar ise 15 Ekim (önümüzdeki hafta Cuma) olarak belirlendi.

İşte liste: Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya, Meksika, Rusya, Güney Kore, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve 50’den fazla ülke. (Türkiye de dahil)

Bu Cuma günü saat 12:00 UTC’den itibaren çevrimiçi olarak veya bir Apple mağazasında ön sipariş verebilirsiniz.

Solo Loop ve Örgülü Solo Loop bantlarının Apple mağazalarına özel olduğunu unutmayın (çevrimiçi ve çevrimdışı).

Series 7, geçen yılki Series 6‘ya göre bir dizi önemli iyileştirme getiriyor. Çerçeveler daha ince olduğundan ekran %20 daha büyük. Ayrıca, Her Zaman Açık Ekran modu artık %70 daha parlak. Saat, çatlamalara karşı daha dayanıklı bir cam ve artık toz geçirmez (IP6X) bir gövde ile daha dayanıklıdır. Pil ömrü eski 18 saatle aynıdır, ancak şarj etme %33 daha hızlıdır (45 dakikada %0-80). Daha büyük ekran, Apple’ın, Modüler Duo saat kadranı (iki merkez komplikasyonlu) ve hatta bir QWERTY klavye gibi kullanıcı arayüzünü biraz yeniden tasarlamasını sağladı.