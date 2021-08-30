 Apple Watch Series 7 Çok İddialı Görüntülerle Geliyor! Çarpıcı Görsellere Hazır Mısınız?

Apple tarafından sürekli yeni sezon modeli olarak ön plana çıkarılan Watch Series 7 serisi, oldukça güçlü ve hızlı bir yapıda karşımıza çıkıyor ve hepimize renkli bir kullanım detayı sunuyor. Seri 4 ile tanıtılam geniş ekran çok daha oval bir yapıda iken yeni sezon tasarımlarında işler biraz daha değişti. Köşelerin yan duruşundan tutun da içeriklerin zenginliğine kadar pek çok detayı bu fırsatlar dahilinde görebiliyor ve incelemeye başlayabiliyoruz. Bu konuda olası seçenekler de çok fazla karşımıza çıkıyor haliyle. Kendinize göre bir yeni nesil kullanım detayı arıyorsanız bu ürünlerin içeriklerine kolayca göz atabilir ve incelemeye başlayabilirsiniz.

Yeni nesil kullanımlarda hiç olmadığı kadar olası bir yapıda ilerleyen Apple Watch serileri, çok daha minimal ilerlemeye karar vermiş. Apple bildiğiniz gibi ürün portföyünde her zaman için sadelikçi bir yapıda ilerlerken kendine has tarzıyla da ilgi çekmeyi başarmış bir marka. Bu yüzden de gerek saatleri, gerek içerikleri ve daha pek çok detayı kendi içinde ön plana çıkıyor. Kendinizi mutlu, huzurlu ve güvenli hissetmeniz için bu ürünleri kullanmak istiyor olabilirsiniz. Bu konuda size tazelik katacak olan ürünleri de en azından bu şekilde kullanabilir ve hepsini de rahatlıkla incelemeye başlayabilirsiniz.

Yeni tasarımlarda her şey düz olacak!

Apple tasarımlarında her şeyin düz olacağını söyleyebiliriz. Bu konuda yapılacak şeyler o kadar fazla ki, en azından minimalite konusunda bu detaylar çok ilgi çekiyor. Artık ekran biraz daha büyüyor ve içerikler de bu oranda değişmeye devam ediyor. Yapısal güzellikler ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar için de kendiniz bu süreçleri ve çözümleri kullanabiliyorsunuz. Apple 7 için 41 mm ve 45 mm gibi boyutlar çok daha ciddi şekillerde karımıza çıkıyor. İşte ürünlere dair detaylı görseller ve kullanım detayları.

Alışkanlıklara yakından bakın!

Alışkanlıklar konusunda çok daha etkili bir kullanım sunacak olan Apple Watch, kendine göre de bir vazgeçilmez ile yola koyuluyor. Bu yüzden de süreçlerde kendi içinde bir yenilik ve değişkenlik yaratıyor.