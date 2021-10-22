Apple Watch Series 7’nin içi Series 6’ya kıyasla pek bir şey değişmediğini ortaya koyuyor

Duyurusunun üzerinden bir aydan uzun bir süre sonra Apple Watch Series 7 nihayet iFixit tarafından parçalarına ayrıldı. Sızdırılan ayrıntılı teknik özellik sayfası, yeni model ile önceki model arasında çok az fark olduğunu veya hiç olmadığını ortaya koydu ve parçaları, durumun gerçekten de böyle olduğunu gösteriyor.

Buradaki tek büyük fark, daha küçük çerçeveler ve ekranın altından çıkarılan şerit kablo. Apple ayrıca dokunmatik ve ekran sinyallerini birleşik bir kabloda birleştirdi; bu, çerçeveleri bu şekilde küçültmeyi başardı.

Soldaki Apple Watch Series 7 – Sağdaki Apple Watch Series 6

Apple‘ın kablosuz bir çözüme geçtiği bildirildiği için artık tanılama bağlantı noktası yok. İlginç bir şekilde, sökme işlemi, Series 6 saat pilinin Series 7’nin kasasına sığdığını ve aslında yeni modelde çalıştığını keşfetti. Apple Watch Series 7, geçen yılın modeliyle eşleşen 10 tamir edilebilirlik puanı üzerinden 6 aldı.