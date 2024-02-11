Cepkolik
Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri » Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 İçin Güncelleme Yolda
Teknoloji Haberleri

Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 İçin Güncelleme Yolda

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
11 Şubat 2024
0 Görüntüleme 0
Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 İçin Güncelleme Yolda

Görünüşe göre bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısında çalışan @StellaFudge’ın bir tweet’ine göre Apple, bu yetkili tamir atölyelerine şirketin Apple Watch ile ilgili bir sorundan haberdar olduğunu bildirmek için dahili bir not gönderdi.

Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 İçin Güncelleme Yolda

Apple Watch Series 9 dokunmatiğinde sorun var

MacRumors tarafından ele geçirilen notta “Bazı müşteriler Apple Watch Series 9 veya Apple Watch Ultra 2 cihazlarının ekranlarında yanlış dokunuşlar yaşandığını bildirebilir” deniyor. Apple, bazı müşterilerin Apple Watch modellerinde hayalet dokunuşlar yaşandığını söyleyebileceğini ekliyor. Etkilenen Apple Watch modellerinin sahipleri, kullanıcı cihazla etkileşimde olmasa bile ekranın düzensiz olarak atlayacağını veya başka eylemler gerçekleştireceğini söylüyor. Sorun, kullanıcıların şifrelerini girememesine veya yanlışlıkla telefon görüşmesi yapmasına neden olabilir.

@StellaFudge’ın tweet’i, Apple’ın yetkili servis merkezlerinde çalışan teknisyenlere ve Apple Store’larda da bu sorunla karşılaşan hiçbir Apple Watch Series 9 veya Apple Ultra 2 ünitesini değiştirmemesini söylediğini belirtiyor. Bunun yerine Apple, teknisyenlere müşterilere Apple’ın yakında sorunu çözecek bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını bildirmelerini söylüyor.

İlgili Makaleler

Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

Cepkolik
Logo
Register New Account
Ürünleri karşılaştır
  • Total (0)
Karşılaştır
0