Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 İçin Güncelleme Yolda

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Görünüşe göre bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısında çalışan @StellaFudge’ın bir tweet’ine göre Apple, bu yetkili tamir atölyelerine şirketin Apple Watch ile ilgili bir sorundan haberdar olduğunu bildirmek için dahili bir not gönderdi.

Apple Watch Series 9 dokunmatiğinde sorun var

MacRumors tarafından ele geçirilen notta “Bazı müşteriler Apple Watch Series 9 veya Apple Watch Ultra 2 cihazlarının ekranlarında yanlış dokunuşlar yaşandığını bildirebilir” deniyor. Apple, bazı müşterilerin Apple Watch modellerinde hayalet dokunuşlar yaşandığını söyleyebileceğini ekliyor. Etkilenen Apple Watch modellerinin sahipleri, kullanıcı cihazla etkileşimde olmasa bile ekranın düzensiz olarak atlayacağını veya başka eylemler gerçekleştireceğini söylüyor. Sorun, kullanıcıların şifrelerini girememesine veya yanlışlıkla telefon görüşmesi yapmasına neden olabilir.

@StellaFudge’ın tweet’i, Apple’ın yetkili servis merkezlerinde çalışan teknisyenlere ve Apple Store’larda da bu sorunla karşılaşan hiçbir Apple Watch Series 9 veya Apple Ultra 2 ünitesini değiştirmemesini söylediğini belirtiyor. Bunun yerine Apple, teknisyenlere müşterilere Apple’ın yakında sorunu çözecek bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını bildirmelerini söylüyor.

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