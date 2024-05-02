Apple analisti Ming – Chi Kuo, Apple akıllı saati Watch Ultra’nın yeni neslinin bu yıl piyasaya sürüleceğini deklare etti. 2023 yılında kullanıcı ile buluşan Apple Watch Ultra 2 özellikleri ile kullanıcıları oldukça memnun etmişti. Şimdi ise akıllı saatte onuncu yılını dolduran Apple, Ultra serisinin üçüncü neslini çıkaracak. Peki Apple Watch Ultra 3 yenilikleri neler olacak, bakalım…

Apple Watch Ultra 3 Yenilikleri Neler Olacak?

Markanın tedarik zinciri analisti Ming – Chi Kuo, Apple’ın yeni nesil Ultra akıllı saati hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Kuo’nun aktardığı bilgilere göre 2024 yılında Apple Watch Ultra 3 ile Apple Watch X piyasaya sürülecek. Watch X birtakım yeniliklerle gelse de Kuo, Apple Watch Ultra 3’ün serinin bir önceki saatine göre hemen hemen hiç donanımsal özellik barındırmayacağını belirtmekte. Serinin bu yeni akıllı saatini bekleyenler için bu bilgi biraz üzücü oldu diyebiliriz.

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Apple Watch Ultra serisinin ilk saati 2022 yılında piyasaya sürüldü. Ultra serisi Apple Watch serisinden biraz daha farklı özelliklerle donatılmış durumda. Bu kapsamda seri, daha çok ekstrem spor yapanlar için (dağa tırmanma, su dalışı ve benzeri gibi) tasarlanmış daha dayanıklı bir cihaz. Zorlu koşullara daha dayanıklı olan Apple Watch Ultra özelikle uzun pil ömrü ve 49 mm’lik kasa boyutu ile kullanıcı tarafından beğenildi.

Sağlam tasarımı ile oldukça ilgi çeken akıllı saatin ikinci nesli ise 2023 yılında kullanıcıyla buluştu. Apple Watch Ultra 2 serinin ilk modeline göre bazı iyileştirmeler ile geldi. Bu kapsamda parlaklık ve kalite konusunda daha iyi bir ekrana sahip olan cihaz ultra geniş bant teknolojisi de barındırmakta. Ayrıca daha hızlı çipe sahip olma ve bazı ufak iyileştirmeler de yapılmış durumda.

Apple Watch X 2024’te Geliyor

Serinin üçüncü nesli ise bu yıl kullanıcı ile buluşacak ve kullanıcılar da yeni cihazın ne gibi yenikliklerle geleceğini merak etmekteler. Ancak söylenenlere göre Apple Watch Ultra 3 hatırı sayılır donanımsal bir yenilik barındırmayacak. Apple akıllı saat kullanıcıları Watch Ultra 3’ün Apple Watch SE serisinde olduğu gibi iki yıllık yükseltme döngüsüne sahip olabileceğini düşünmekte idiler ancak netice büyük ihtimalle beklenildiği gibi olmayacak.

Apple Watch Ultra 3 hakkında, serinin ikinci nesline göre neredeyse hiçbir yeniliğe sahip olmayacağı söylense de yine bu yıl piyasaya çıkacak olan Apple Watch X’in (Apple Watch Series 10) bazı yeniliklerle geleceği belirtilmekte. Gelen duyumlara göre Apple Watch X kan basıncını ölçme ve uyku apnesini tespit edebilme özelliklerine sahip olacak. Bunun yanı sıra bahse konu özellikler Watch Ultra’nın yeni serisinde de olabilir.

Apple Watch Ultra 3 Ne Zaman Çıkacak?

Apple Watch Ultra 3 çıkış tarihi de kullanıcılar tarafından oldukça merak edilmekte. Bu kapsamda duyumlara göre Watch Ultra 3, 2024 Eylül ayında piyasaya sürülebilir. Ancak bu zaman dilimi de resmi bir açıklama olmadığı için kesin değildir.