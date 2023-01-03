Ana SayfaTeknoloji HaberleriApple Watch Ultra, daha büyük ekranla geliyor

Apple Watch Ultra, daha büyük ekranla geliyor

Teknoloji analisti Jeff Pu, bugün iPhone 15 serisinden beklentilerini özetlemenin yanı sıra, Apple'ın büyük olasılıkla 2024'te mikro LED ekrana ve daha düşük fiyatlı AirPod'lara sahip ilk Apple Watch da dahil olmak üzere iki önemli ürünü piyasaya süreceğini söyledi.

Selin Polat

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
24
Apple Watch Ultra: Gece Modu Nasıl Etkinleştirilir

iPhone 15 modelleri 48MP ana kamera ile gelebilir

Pro olmayan iPhone 14 serisi, diğer şikayetlerin yanı sıra aynı eski 12MP kameralarla geldiğinden biraz...

Apple Watch Ultra, 1,92 inç ile tüm Apple Watch’lar arasında en büyük ekrana sahip olan model olarak geçiyor, ancak Hong Kong yatırım şirketi Haitong International Securities‘in yeni bir raporu, bir sonraki modelinin daha da büyük bir panele sahip olacağını gösteriyor. Analist Jeff Pu, Apple’ın 2024 Apple Watch Ultra’yı 2,1 inç mikro LED ekranla güncelleyeceğini iddia ediyor. Yeni ekran teknolojisi, mevcut Apple Watch ve OLED ekranından daha yüksek parlaklıklara çıkmasına izin verecek.

Jeff Pu, güncellenmiş Apple Watch Ultra’ya ek olarak, Apple’ın AirPods Lite (üretim adı) olarak adlandırılan yeni bir çift düşük fiyatlı kablosuz kulaklık duyurmasını bekliyor. Şimdilik herhangi bir fiyatlandırma veya özellik detayı alamıyoruz, ancak bunlar kesinlikle zamanla gelecek.

Pu, Apple’ın gelecek planlarını tahmin etme konusunda karışık bir sicile sahiptir ve bu AirPod’lar ve Apple Watch ayrıntıları daha önce söylentiye girmemiştir, bu nedenle bu bilgi henüz kesin olmaktan uzaktır. Apple’ın 2024 ürünlerine yönelik planları da zaman içinde değişebilir.

-- Reklam --

Samsung, katlanan ve kayan Flex Hybrid OLED’i tanıttı

Samsung Display, Flex Hybrid OLED adlı son ürününü tanıttı. Bu ürün katlanıp kaydırılabilen bir paneldir ve geleceğin akıllı telefonlarında,...
Önceki İçerik
Samsung Galaxy F04’ün özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı
Sonraki İçerik
Şahmaran İçin İlk Fragman Yayınlandı!
Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
KaynakGsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021