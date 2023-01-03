Apple Watch Ultra, daha büyük ekranla geliyor

Apple Watch Ultra, 1,92 inç ile tüm Apple Watch’lar arasında en büyük ekrana sahip olan model olarak geçiyor, ancak Hong Kong yatırım şirketi Haitong International Securities‘in yeni bir raporu, bir sonraki modelinin daha da büyük bir panele sahip olacağını gösteriyor. Analist Jeff Pu, Apple’ın 2024 Apple Watch Ultra’yı 2,1 inç mikro LED ekranla güncelleyeceğini iddia ediyor. Yeni ekran teknolojisi, mevcut Apple Watch ve OLED ekranından daha yüksek parlaklıklara çıkmasına izin verecek.

Jeff Pu, güncellenmiş Apple Watch Ultra’ya ek olarak, Apple’ın AirPods Lite (üretim adı) olarak adlandırılan yeni bir çift düşük fiyatlı kablosuz kulaklık duyurmasını bekliyor. Şimdilik herhangi bir fiyatlandırma veya özellik detayı alamıyoruz, ancak bunlar kesinlikle zamanla gelecek.

Pu, Apple’ın gelecek planlarını tahmin etme konusunda karışık bir sicile sahiptir ve bu AirPod’lar ve Apple Watch ayrıntıları daha önce söylentiye girmemiştir, bu nedenle bu bilgi henüz kesin olmaktan uzaktır. Apple’ın 2024 ürünlerine yönelik planları da zaman içinde değişebilir.