Apple Watch Ultra muadili Wave Elevate satışa çıktı!

BoAt adlı marka, Ultimate Prism akıllı saatin piyasaya sürülmesinin ardından boAt Wave Elevate adı verilen başka bir akıllı saat tanıttı. Yeni saatte geniş bir HD ekran ve Bluetooth arama özelliği bulunuyor. Üstelik saat tıpkı bir Apple Watch Ultra‘ya benziyor.

BoAt Wave Elevate

BoAt Wave Elevate, 500 nit parlaklığa sahip 1,96 inç HD ekranla birlikte geliyor ve gün ışığında bile saati kontrol etmeyi ve bildirimleri görmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca saat yüzlerini tarzınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Kaydırma tekerleği işlevi gören kullanışlı taç düğmesi sayesinde kullanımı da kolay. Doğrudan saatten arama yapabilir ve alabilirsiniz ve hızlı erişim için 20’ye kadar kişiyi kaydedebilirsiniz.

Fitness tutkunları için saat, 50’den fazla spor modunun yanı sıra koşu, bisiklete binme, yüzme ve daha fazlasını takip etme aktiviteleri sunuyor. Eller serbest kontrol için sesli asistan desteğine de sahip olan cihaz, toza ve suya dayanıklı (IP67) tasarımı sayesinde su sıçramalarına ve toza sorunsuzca müdahale edebiliyor.

Sağlığınızı da takip edebilirsiniz. Google Fit ve Apple Health ile çalışıyor ve kalp atış hızınızı, SpO2 seviyenizi ve günlük aktivitenizi takip ediyor. Eğer rahatlamaya ihtiyacınız varsa nefes egzersizleri ile size yol gösterebiliyor.

Saat, fitness ve sağlığın ötesinde, hareketsiz uyarılar, kamera kontrolü, canlı kriket skorları, müzik kontrolü, hava durumu güncellemeleri, alarm, geri sayım, kronometre, Rahatsız Etmeyin (DND) modu ve hatta Telefonumu Bul özelliği gibi birçok başka özelliğe de sahip.

Son olarak, 5 güne kadar pil ömrünün keyfini çıkarabilirsiniz, bu da onu tüm gün kullanım için ideal kılıyor. Bluetooth aramasını kullanıyorsanız, ücrete ihtiyaç duymadan önce yaklaşık 2 gün daha çalışmaya devam edecek.