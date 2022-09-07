Apple Watch Ultra Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple, Apple Watch Ultra adlı tamamen yeni bir Apple Watch modelini tanıttı. Fitness tutkunlarına ve ekstrem spor fanatiğine yönelik. Apple Watch Ultra, dünyanın spor odaklı saatlerine karşı çıkıyor ve bunu yüksek bir fiyat etiketi ile yapıyor.

Apple Watch Ultra

Sağlam Apple Watch Ultra, 30 metrelik bir suya dayanıklılık derecesine sahip ve daha büyük bir pil içeren daha büyük form faktörü sayesinde bir günden fazla dayanıyor. Ayrıca titanyum kasanın içine yerleştirilmiş kırılmaya dayanıklı bir ekran ile birlikte geliyor.

Apple Watch Ultra, 2 inç’in hemen altında bir ekran boyutuyla 49 mm’lik en büyük Apple Watch‘ olarak karşımıza çıkıyor ve şimdiye kadar bir Apple Watch’taki en parlak ekrana sahip.

Apple Watch Ultra havacılık sınıfı titanyumdan yapılmış ve korozyona dayanıklı. Özelleştirilebilir ve çeşitli işlevler için hızlı kontrol sağlayan yeni bir Eylem düğmesi de var. Bunun dışında Digital Crown daha büyük ve eldiven takarken kullanılmak üzere tasarlanmış. Apple Watch Ultra, daha yüksek ses seviyesi için ikinci bir hoparlör ve rüzgarlı koşullarda bile ses netliği için üç mikrofona sahip.

Yeni Apple Watch Ultra, tek bir şarjla 36 saate kadar ve düşük güç modunu kullanarak 60 saate kadar dayanabiliyor. Saat yüzleri, Wayfinder adı verilen en teknik saat yüzünü sunmak için de geliştirildi. Kadranda bir pusula bulunuyor ve dağlar, okyanuslar ve patikalar için özelleştirilebiliyor. Apple Watch Ultra, daha iyi görünürlük için ekranın kırmızıya döndüğü bir gece moduna sahip. Yeni eylem düğmesi, 600 feet’e kadar bir uyarıyı başlatabiliyor.

Harika Özellikler

Ocean band ve Trial loop dahil olmak üzere iki yeni grup da var. İlki titanyum tokalı, ikincisi ise Apple’ın şimdiye kadarki en ince kayışı. Şirket, Watch Ultra’yı henüz herhangi bir spor akıllı saatinde en iyi GPS’i paketlediğini söylüyor. Ayrıca yeni hassasiyet, çift frekanslı GPS ve yeni algoritmalar ile birlikte geliyor. Eylem düğmesi, yarışın bir ayağından diğerine anında geçiş yapıyor. Ayrıca, yarışınızın bitiş noktasına ne zaman vardığınızı algılayan yeni bir özellik de var.

Dayanıklılığa gelince, daha büyük pil, Apple Watch Ultra’nızın uzun mesafeli triatlon süresi boyunca GPS veya kalp atış hızı kaybetmeden dayanmasını sağladığından büyük bir fark yaratıyor. Yürüyüş yapıyorsanız, parkurunuzun veya çadırınızın konumu Eylem düğmesi (yol noktası) kullanılarak hızlı bir şekilde eklenebiliyor. Adımlarınızı takip etmek için GPS verilerini kullanır ve şebekeden çıktığınızda otomatik olarak açılıyor.

Apple Watch Ultra, yerleşik bir derinlik ölçere sahip ve su altı süresini ve su sıcaklığını gösteriyor. Dalış standardı olan EN13319 sertifikası da var. Apple, yeni Watch Ultra’yı 30 metreye kadar eğlence amaçlı tüplü dalışa uygun hale getirmek için Huish ile işbirliği yapıyor. Cihaz için yeni bir Oceanic Plus uygulaması da var.

Dalış metrikleri basit ve okunması kolay ve dalış parametrelerini sürekli olarak takip edebilirsiniz. Karmaşık bir düğme dizisi gerektiren çoğu dalış bilgisayarının aksine, bu uygulama Digital Crown veya Action düğmesi gibi basit hareketleri kullanıyor.

Fiyat

Titanyum Kasa ve Gece Yarısı Ocean Kordon. 27.999,00 TL. Yalnızca 49 mm.

Titanyum Kasa ve Beyaz Ocean Kordon. 27.999,00 TL. Yalnızca 49 mm.

Titanyum Kasa ve Sarı Ocean Kordon. 27.999,00 TL. Yalnızca 49 mm.