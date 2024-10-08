Apple, Apple Watch Series 8 ve sonraki modellere yeni bir özellik getirdi. WatchOS 11 ile gelen bu özellik Vitals yani Yaşam Bulguları uygulaması olarak adlandırılmış durumda. Vitals uygulaması, kişinin sağlık verilerini kullanarak analiz ediyor. Apple Watch, Vitals ile hastalanmadan önce kişiye haber veriyor. Muhteşem bir uygulama olan Vitals hakkında ayrıntılı bilgi içerikte.

Apple Watch, Vitals ile Hastalanmadan Önce Kişiye Haber Veriyor!

Dünya devi Apple hemen her cihazında olduğu gibi akıllı saat piyasasında da otoriter konumda yer alıyor. Yenilikleri ile kullanıcıları şaşırtan Apple, WatchOS 11 ile yepyeni bir özelliği kullanıcılarına sunuyor. watchOS 11 ile gelen özellik Apple Watch Series 8 ve daha sonra çıkan modellerde kullanılabiliyor. Apple’ın bu yeni uygulaması potansiyel hastalıkları saptanmasını sağlayan Vitals yani Yaşam Bulguları uygulaması.

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Vitals, kullanıcının ölçümlerini yaptığı sağlık verilerini analiz ederek, kişiye hastalanmadan önce uyarı yapıyor. Bu kapsamda uygulama son bir haftalık, uyurken gerçekleşen ölçümlere göre bildiri gönderiyor. Vitals uygulamasının beta sürümünü deneyimleme fırsatına erişen bazı kullanıcılar, uygulamanın oldukça iyi çalıştığını aktarıyor.

Uygulamanın beta sürümünü kullanan bir Reddit kullanıcısı yaptığı yorumda; Vitals’in iki defa hastalanmadan önce uyarı verdiğini açıkladı. Bunun dışında bir başka kullanıcıda yine benzer bir durumu paylaştı. Kullanıcı kendini hasta hissederek uyandığını, hastalık öncesinde ise Apple Yaşam Bulguları uygulamasının rutin periyodun dışında gerçekleşen birden çok ölçüm ile hastalığın geldiğini haber verdiğini aktardı.

Hastalanacağını Haber Veren Apple Akıllı Saat!

Apple akıllı saatinde Vitals’i deneyimleyen bir başka kullanıcı ise Covid ve grip aşısının ardından kendini pek iyi hissetmediğini, bununla birlikte saatin de solunum hızı, sıcaklık ve nabız verilerini normalden farklı gösterdiğini deklare etti. Kullanıcı yorumlarından anlaşılacağı üzere Apple’ın yeni uygulaması Vitals analizleri oldukça tutarlı. Her ne kadar doğru sonuçlar verse de Apple, bu özelliğin tıbbi anlamda teşhis ya da tedavi amaçlı olmadığı konusunda uyarıda bulunmakta.

watchOS 11 ile gelen bu uygulamanın verilerine hem Apple akıllı saat üzerinden hem de iPhone Sağlık uygulaması üzerinden ulaşılabilmekte. Yaşam Bulguları (Vitals) uygulaması; solunum hızı, kalp atış hızı, uyku süresi, bilekten sıcaklık, kandaki oksijen seviyesi değerlerini ölçebiliyor. Uygulama belirli bir süre ölçümleri yaptıktan sonra kullanıcının değerleri için referans olacak bir aralık belirliyor.

Kullanıcı hasta olacağı zaman değeri değiştiğinden dolayı ölçümler referans aralığın dışına çıkıyor; Vitals uygulaması da böyle bir durumda kullanıcıyı bilgilendiriyor. Apple watchOS 11 ile gelen bu özellik kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmiş durumda.