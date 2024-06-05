Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Apple Watch’unuzla Kan Şekerinizi Takip Etmek Artık Çok Daha Kolay Teknoloji Haberleri Apple Watch’unuzla Kan Şekerinizi Takip Etmek Artık Çok Daha Kolay Ayşen Sıla 0 Görüntüleme

Dünyada 382 milyon kişi, ülkemizde ise 10 milyonu aşkın kişi diyabet hastası var. Müdahale edilmezse 2035 yılında ülkemizdeki sayının 12 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Diyabetin en yaygın biçimi, tüm diyabet vakalarının yaklaşık %90 ila %95’ini temsil eden Tip 2‘dir. Tahmin edebileceğiniz gibi kan şekeri seviyesini takip etmek birçok insan için önemli bir görevdir.

Dexcom adlı bir şirket, diyabeti yönetmesi gereken kişilere yardımcı olan sürekli glikoz izleme sistemlerini (CGM) üretiyor, üretiyor ve dağıtıyor. CGM’ler için en öne çıkan ve popüler markalardan biri ve iPhone’unuz yakında olmadığında bile kan şekeri seviyenizi Apple Watch ile izlemenizi daha da kolaylaştırıyor.

Bunun nedeni, Dexcom G7’nin artık gerçek zamanlı kan şekeri seviyelerinizi iPhone’unuz olmadan bile Apple Watch’unuza gönderebilmesi. Bu Direct to Apple Watch özelliği, artık glikoz bilgilerinin yanı sıra kişiselleştirilmiş uyarıları doğrudan kullanıcının Apple Watch’una gönderecek olan Dexcom G7 CGM Sistemindeki özel Bluetooth bağlantısı sayesinde mümkün oluyor.

Dexcom basın açıklamasına göre bu yeni özellik, kullanıcının “koşuya çıkmasına, dışarıda bir akşam yemeğinin tadını çıkarmasına ve iPhone’unu geride bırakırken kendinden emin hissetmesine” olanak tanıyacak.