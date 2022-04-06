Apple WWDC etkinliği 6 – 10 Haziran arasında gerçekleşecek

Apple, yaklaşmakta olan WorldWide Developer Conference (yaygın olarak WWDC olarak bilinir) için davet göndermeye başladı. Bu, genellikle Haziran ayında gerçekleşen yıllık bir etkinliktir ve geliştirici odaklı olsa da, yeni iOS sürümlerinin tanıtıldığı yer olduğu için tüketiciler için de ilgi çekicidir.

Bu yılki WWDC, 6 Haziran – 10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konferans bir kez daha çevrimiçi formatta gerçekleşecek ve tüm geliştiricilerin katılımı ücretsiz olacak. iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS‘un yeni sürümleriyle ilgili ayrıntıları duymayı bekliyoruz.

Apple, geliştirici topluluğunun şu anda 30 milyon olmasıyla övünüyor. Apple, çevrimiçi konferansa ek olarak, geliştiriciler ve öğrenciler için 6 Haziran’da Apple Park’ta özel bir güne ev sahipliği yapacak ve burada açılış konuşmasını ve State of the Union videolarını çevrimiçi toplulukla birlikte izleyecekler.

Ayrıca öğrenciyseniz katılabileceğiniz bir Swift Challenge etkinliği olacak – seçtiğiniz bir konuda bir Swift Playgrounds uygulama projesi oluşturmaya ve 25 Nisan’a kadar teslim etmeye davetlisiniz. Tüm ayrıntılar aşağıdaki kaynakta bulunabilir.