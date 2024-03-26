Apple Yapay Zeka Destekli App Store Sunuyor

2023, Google Pixel 8 gibi telefonlarla mobil yapay zekaya büyük bir ivme kazandırmaya başladığımız yıldı, ancak görünen o ki bu yıl, telefonlarda yapay zekanın gerçekten yükselişe geçeceği yıl oluyor. Yapay zekayla dolu Samsung Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından artık Apple’ın yapay zekayı benimsemesini bekliyoruz ve en son sızıntıya göre şirket bir yapay zeka App Store bile açabilir.

Apple yapay zekayı benimsemek istiyor

Bu, Melius Research’ün teknoloji araştırma başkanı Ben Reitzes’e göre, CNBC ile yaptığı bir röportajda Apple’ın bir AI App Store üzerinde çalıştığını iddia ederek şirketin Google ile konuştuğunu söyledi. Bu yeni tür App Store’un yapay zekadan yararlanabilmesi için Google’ın erişebildiğiniz birçok modelden biri olduğundan bahsediliyor.

İlk olarak, Haziran ayında yapılacak bir duyuru neredeyse kesin olarak bu AI App Store’un WWDC 2024’te duyurulacağı anlamına geliyor; zira bu muhtemelen Haziran ayında yapılacak ve büyük bir yazılım duyurusunun bariz mekanı oluyor.