Apple Yapay Zeka Dil Modeli Ferret’i Duyurdu

2023, yapay zekâ dünyasında Google, Microsoft ve OpenAI gibi devleri konuşurken, Apple sessizliğini koruyormuş gibi görünüyordu. Ancak gerçekte, Ekim 2023 itibarıyla Apple, büyük bir sürprizle geliştirdiği açık kaynaklı geniş dil modeli olan ‘Ferret’i duyurdu. Ferret, Apple mühendisleri ve Columbia Üniversitesi araştırmacıları tarafından birlikte geliştirilen bir proje olarak ön plana çıkıyor.

Ferret’in temel amacı, son kullanıcıların taleplerini karşılamak değil. Tam tersine, bu geniş dil modeli, başlangıçta araştırmacılar için kullanılmak üzere tasarlanmış durumda. Bu stratejinin altında yatan neden oldukça mantıklı; Apple, geniş dil modelini eğitmek için büyük miktarda veriye ihtiyaç duyduğu için, bu yöntemle araştırmacılar, kendi veri kütüphanelerinden faydalanabilecekler. Bu da, Apple’ın ek kaynak ayırmak veya kullanıcı gizliliğini ihlal etmek zorunda kalmadan yapay zekâ alanındaki sınırları zorlamasına olanak tanıyor.

Ferret’in sessiz sedasız piyasaya sürülmesi, bu geniş dil modelinin gelecekte Apple ürünlerine entegre edilebileceği ihtimalini akla getiriyor. Görsel tanıma ve bilgi sunma konusundaki etkileyici yetenekleri, Ferret’in özellikle iPhone ve Mac gibi cihazlarda kullanılma potansiyelini artırıyor.