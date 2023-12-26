Ana SayfaTeknoloji HaberleriApple Yapay Zeka Dil Modeli Ferret'i Duyurdu

Apple Yapay Zeka Dil Modeli Ferret’i Duyurdu

2023'te yapay zekâ alanındaki gelişmeler konuşulurken, Apple sessizliğini koruyormuş gibi görünüyordu. Ancak sürpriz bir şekilde, Ekim 2023'te Apple'ın geliştirdiği açık kaynaklı geniş dil modeli 'Ferret' gün yüzüne çıktı.

Fatih Kuruçay

-

Okuma Süresi: 1 dk.
12
Apple Yapay Zeka Dil Modeli Ferret'i Duyurdu

Amazon, 2024 Yılında Çıkacak Yapımları Yayınladı!

Günümüzün en büyük dizi ve film izleme platformlarından birisi olan Amazon Prime Video, 2024 yılında...

2023, yapay zekâ dünyasında Google, Microsoft ve OpenAI gibi devleri konuşurken, Apple sessizliğini koruyormuş gibi görünüyordu. Ancak gerçekte, Ekim 2023 itibarıyla Apple, büyük bir sürprizle geliştirdiği açık kaynaklı geniş dil modeli olan ‘Ferret’i duyurdu. Ferret, Apple mühendisleri ve Columbia Üniversitesi araştırmacıları tarafından birlikte geliştirilen bir proje olarak ön plana çıkıyor.

Apple Yapay Zeka Dil Modeli Ferret'i Duyurdu

Ferret’in temel amacı, son kullanıcıların taleplerini karşılamak değil. Tam tersine, bu geniş dil modeli, başlangıçta araştırmacılar için kullanılmak üzere tasarlanmış durumda. Bu stratejinin altında yatan neden oldukça mantıklı; Apple, geniş dil modelini eğitmek için büyük miktarda veriye ihtiyaç duyduğu için, bu yöntemle araştırmacılar, kendi veri kütüphanelerinden faydalanabilecekler. Bu da, Apple’ın ek kaynak ayırmak veya kullanıcı gizliliğini ihlal etmek zorunda kalmadan yapay zekâ alanındaki sınırları zorlamasına olanak tanıyor.

Apple Yapay Zeka Dil Modeli Ferret'i Duyurdu

Ferret’in sessiz sedasız piyasaya sürülmesi, bu geniş dil modelinin gelecekte Apple ürünlerine entegre edilebileceği ihtimalini akla getiriyor. Görsel tanıma ve bilgi sunma konusundaki etkileyici yetenekleri, Ferret’in özellikle iPhone ve Mac gibi cihazlarda kullanılma potansiyelini artırıyor.

Oyun Haberleri 25 Aralık

2023 yılının son günlerine girilirken, oyun dünyası da son derece hareketli günlerden geçiyor. Gerek uluslararası çapta ve gerekse ülkemizde...
Önceki İçerik
Amazon, 2024 Yılında Çıkacak Yapımları Yayınladı!
Sonraki İçerik
SpaceX 2023 Yılını 97 Falcon Roket Fırlatması İle Kapatıyor
Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

Copyright @ Cepkolik.com 2021